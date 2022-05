Qué paso con Pina Records, su edad, estatura, hijos, vida y otros datos

El embarazo de Natti Natasha supone una alegría inmensa para la pareja después de los obstáculos con los que se han topado para cumplir este sueño. Foto: Bang Showbiz

Luego de que se le hallara culpable de la posesión ilegal de armas en diciembre de 2021, este 24 de mayo se conoció la sentencia dictada a Raphy Pina por parte del Tribunal Federal, de Puerto Rico.

Lo dicho por el Tribunal fue que Pina sería sentenciado este martes a 41 meses de cárcel por porte ilegal de dos armas de fuego. Lo que se traduce a tres años y cinco meses de prisión por violaciones a la ley federal de armas.

Antes de entrar al tribunal, el empresario declaró que este un momento muy difícil y que realmente no está preparado para lo que podría avecinarse: “Mi familia no es que esté preparada del todo, no hay preparación para el sufrimiento, pero pues tenemos que dar la batalla”.

¿Quién es Raphy Pina?

Oriundo de Puerto Rico, Rafael Antonio “Raphy” Pina Nieves, es un productor discográfico muy famoso y presidente del sello disquero “Pina Records”. Entre los famosos que ha representado está justamente su esposa Natti Natasha, Don Omar e incluso el cantante Daddy Yankee.

A sus 43 años, Pina es reconocido en la industria de la música como alguien que le aporta a los artistas que salen de Puerto Rico. Según lo destacado por el medio El Comercio él es un “hombre de negocios exitoso y ejecutivo de la industria de la música”. Por tanto, durante muchos años, ha sido uno de los hombres que ha apoyado a varios cantantes de reggaetón, pop latino y más géneros, llevándolos a un reconocimiento de talla mundial.

Pina ya tiene 4 hijos, tres con su matrimonio anterior y uno con Natti Natasha: Mia de 17 años, Rafael de 16 años, Antonio de 14 años y Vida Isabelle de 1 año de edad. Lleva divorciado de su primera esposa, Carolina Aristizabal ocho años.

Pina Records en la industria

El sello discográfico Pina Records fue fundado en 1996. Su primer artista firmado fue el puertorriqueño Don Chezina con el cual se dio a conocer su primer proyecto discográfico. Con este trabajo, tanto la compañía como el artista se dieron a conocer, logrando alianzas comerciales que hicieron que la credibilidad de la empresa tuviera peso.

El primer álbum de estudio de la compañía Pina Records fue lanzado en 2001 con la producción La conspiración, en el que se presentaron sencillos de la mano de Daddy Yankee, Nicky Jam, Voltio, Lito & Polaco, MC Ceja, entre otros.

Fue en 2006 cuando las canciones producidas por esta compañía se dieron a conocer incluso en Colombia. De la mano de los reggaetoneros RKM & Ken-Y y su primer álbum Masterpiece, la firma logró llegar lejos con sencillos como Igual que ayer y Down, los cuales fueron nominados a los Premios Billboard y Premio Lo Nuestro

Después fueron llegando artistas como Tony Dize, Plan B, Zion & Lennox, Arcángel y más. Todos ocupando lugares importantes en los listados. de la música y dejando el sello discográfico en alto.