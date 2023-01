Quién es Bizarrap, el DJ y productor argentino que colaboró con Shakira

El productor nacido en Ramos Mejía, Buenos Aires es famoso por lucir gafas oscuras y una gorra evitando en cada momento que se le vea su rostro.

¿Quién es Bizarrap, el productor argentino que compuso Music Session #53′ junto a Shakira?

Al musico argentino se ha sentido airoso al haber llevado a la cima de la música a artistas como Quevedo y Nathy Peluso. Ha participado con artistas de talla internacional como Nicky Jam, Anuel AA, Residente, entre otros.

Ahora estrena su tema musical al lado de Shakira titulado BZRP Music Session #53′ otro tema dedicado a su expareja en el que nuevamente conocemos detalles de la ruptura con Piqué.

¿Cómo incursionó en la música Bizarrap?

El artista comenzó haciendo vídeos en YouTube en 2017 y solo cinco años después llegó al número 1 de Billboard.

Su nombre de pila es Gonzalo Julián Conde nació el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 24 años y además tiene nacionalidad española.

Desde pequeño sintió pasión por la música, aunque en un inicio lo veía como un hobbie hasta que entró a estudiar a la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) cuando cursó la carrera de marketing la cual abandonó por su sueño de la música.

Sin embargo, en 2017, una curiosa oportunidad se interpuso en su camino. “Durante dos años estudié y trabajé en Warner. Era chiquito. Tenía 18 años. Pero aprendí mucho”, contó al diario El País

En una parte de la entrevista el productor argentino comentó:

“Yo entré por suerte, fue raro. Yo ya tenía mi proyecto Bizarrap y me llamaron para una publicidad. Querían que anunciara una canción en una historia de Instagram. Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije ‘está buena’, luego otra y dije ‘está más o menos’. Les di mis opiniones y se ve que les gustó. Les dije que estudiaba marketing cerca de las oficinas y me preguntaron ‘¿che, no quieres trabajar acá?’. Y yo les dije ‘venga, dale’. Así aprendí trucos y secretos de la industria”, comentó.

Cómo inició la colaboración entre Shakira y Bizarrap

Todo parece indicar que el pasado 30 de agosto la cantante barranquillera sorprendió a sus fans al saludar al músico por motivo de su cumpleaños “¡Feliz cumpleaños, Bizarrap!”, le escribió la colombiana por medio de Twitter. Lo que avivó el rumor de una posible colaboración musical.

Los rumores tomaron fuerza al ser fotografiado al mánager del DJ saliendo de la casa de la intérprete colombiana.

Después, los rumores se volvieron realidad al lanzarse este miércoles 11 de enero el último tema musical para iniciar este 2023, Bizarras y su colaboración con Shakira.