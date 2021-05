Quién es y qué hace Miguel Jaramillo, el esposo de Alejandra Azcárate

Miguel Jaramillo, pareja de la actriz desde hace 15 años, se convirtió en tendencia luego de que un avión a su nombre fuera detenido en Providencia.

Miguel Jaramillo Arango es un empresario y dueño de dos compañías. La primera es Interandes Helicópteros S.A.S, empresa que se vio envuelta en el escándalo del transporte de cocaína. La segunda es Lamuvi Films, que se dedica a la industria audiovisual.

De acuerdo con la página web de Lamuvi, Jaramillo es “uno de los directores colombianos con mayor trayectoria en el medio. Estudió publicidad en Manizales para luego realizar sus estudios de Cine entre Rockport el estado estadounidense de Maine y Los Ángeles. Su vida pasa entre cámaras, filmaciones, saltos en paracaídas y aviones, siempre buscando compartir lo que más le gusta con su equipo. Hace 15 años cumplió el sueño por el cual trabaja todos los días: LAMUVI FILMS”.

En la farándula colombiana, Jaramillo es conocido por ser la pareja de la Azcárate desde hace 15 años. La comediante pocas veces ha compartido detalles de su vida matrimonial. En entrevista con La Red, en 2016, la actriz aseguró que “nunca he expuesto mi relación matrimonial ni mi entorno de hogar por una sola razón, yo considero que los verdaderos artistas, los que tenemos pasión por nuestro oficio no exponemos la vida personal”.

No obstante, el año pasado, en entrevista con el programa televisivo Bravissimo, la artista habló de su relación y dijo amar a su marido con toda el alma. La pareja, que decidió no tener hijos, se conoció en una Feria de Manizales. Tras ser presentados oficialmente 15 días después, no se han vuelto a separar.

¿Qué pasó con el avión decomisado?

En la mañana de este martes, 25 de mayo, la Agencia de Periodismo Investigativo (API) informó que un avión había aterrizado en Providencia con 446 kilos de cocaína. La aeronave era tripulada por dos hombres que afirmaron llevar un cargamento de tapabocas. Sin embargo, las autoridades encontraron la cocaína y establecieron que fue transportada desde el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá.

El hecho se convirtió en noticia al darse a conocer que el avión pertenece a una empresa de Miguel Jaramillo Arango, esposo de Alejandra Azcárate. Ante la situación, la comediante declaró en la W que el avión había sido prestado por su esposo y su socio para brindar ayuda humanitaria.

En esta misma emisora, Jaramillo aseguró que compareció ante las autoridades el día de ayer y hoy. De hecho, la Fiscalía acogió a Miguel Jaramillo y su socio, Fernando Escovar, como víctimas del delito. Según API, en la avioneta se decomisaron $102 millones de pesos y la droga, que tiene un valor de $5.000 millones de pesos.