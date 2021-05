Esto es lo que se viene en el nuevo ‘reality’ de las Kardashian

Kriss Jenner, la mamá y manager de las Kardashian confirmó que espera ansiosa se emita el último capítulo de keeping Up With The Kardashian por televisión para dar paso a su nuevo programa por la plataforma de streaming Hulu.

No es poco el éxito de las hijas de Kriss Jenner en su reality Keeping Up With The Kardashian. Lograron tener 20 temporadas al aire mostrando su vida al público. Es por eso que no iban a dejarlo ir tan fácilmente. El clan firmó un nuevo contrato con la plataforma de streaming Hulu.

“Este es el siguiente capítulo para nosotros. En la nueva serie, nos verán evolucionar como familia. Los fans quieren que seamos quienes somos y, desde el primer momento, se han involucrado emocionalmente en nuestra historia tanto como nosotros mismos. Les encantará vernos continuar este viaje” dijo Jenner en una presentación de los nuevos proyectos que prepara Disney, la compañía a la que pertenece Hulu.

Aunque Jenner no dio detalles del nuevo programa sí confirmó que la familia lucirá fabulosa y atraerá todas las miradas. En diciembre del año pasado Kim, Kloé y Kourtney Kardashian, así como las hermanas menores Kendall y Kylie Jenner firmaron un acuerdo de exclusividad por varios años con Hulu, para “crear contenido a nivel global”, que se distribuya en exclusiva a través del servicio de suscripción en Estados Unidos y a través de su equivalente Star en otros territorios del mundo.

Hace unos meses, Kim Kardashian, recién divorciada de Kanye West y quizás la más popular entre sus hermanas, anunció su regreso a la universidad para terminar la carrera de Derecho que dejó inconclusa, así que seguramente el público asistirá a clases con la socialité y conocerá a las nuevas parejas del famoso clan.

