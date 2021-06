Ricky Martin quiere volver a ser padre

El boricua, Ricky Martín está ad portas de cumplir 50 años y con deseos de seguir creciendo la familia. Junto a su esposo Jwan Yosef crían a cuatro hijos: los gemelos Valentino y Mateo y los bebés Renn y Lucía.

Ricky Martín confesó a la revista People que desea ser padre nuevamente, aunque no lo cumplirá inmediatamente. Expresó que cuando llegue el momento recurrirá a los embriones congelados que tiene desde hace un tiempo y así aumentar su familia.

“Recuerdo todos los domingos en la casa de mis abuelos, éramos 34 nietos. Siempre decía: ‘Un día, quiero abrir la puerta de mi casa y ver a muchos niños corriendo hacia mí diciendo: ‘¡Papá, papá, papá!’. Eso es algo con lo que siempre he soñado”, afirmó al medio, confirmando su deseo de tener más hijos.

El cantante agregó que desde que se hizo pública su homosexualidad no tiene nada que ocultar y su deseo de agrandar la familia está más vigente que nunca, sin que sea algo que ya esté pasando: “Hoy en día no escondo nada. No estamos embarazados. En este momento, estamos lidiando con un par de gemelos y un par de gemelos irlandeses porque Lucia y Renn tienen solo nueve meses de diferencia y son abrumadores, pero estamos fuertes y saludables”.

El boricua también destacó el buen momento por el que pasa su relación con el artista de origen sirio y sueco Jwan Yosef, de 37 años. Dijo que cuando se conocieron fue en plan de hablar de arte, pero que cayó rendido ante sus encantos. Lo vi y dije ‘Dios mío. Me voy a casar con él’. Es el hombre más romántico que he conocido. Él se queja de que nunca canto para él, pero él es muy buen bailarín. ¡Le digo Shakira!”, bromeó Martin, quien se casó con su pareja en 2017.