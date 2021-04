Sebastián Yatra, la nueva cara de Tommy Hilfiger

El cantante paisa Sebastián Yatra, acaba de ser elegido por Tommy Hilfiger como el embajador de Impact, una fragancia masculina que ya está a la venta en América Latina. Hablamos con él en Miami, en donde se forma para cumplir otro de sus grandes sueños: actuar.

Sebastián Yatra cierra los ojos y recuerda cuando tenía 12 años. La música siempre ha hecho parte de su vida, pero en ese preciso momento su cabeza hace clic: acababa de presentarse en un musical del colegio y se había dado cuenta a qué se dedicaría. Prometió convertirse en un gran artista.

Yatra se ha metido en los primeros puestos de las listas de música más escuchada en el mundo. En pandemia recibió el galardón Hombre del Año de la revista masculina GQ como Mejor Cantante Internacional, y la reconocida marca Tommy Hilfiger lo escogió como el primer latinoamericano para que la represente en el continente.

“Es un sueño hecho realidad”, dice emocionado el músico, que ahora se lanzará como actor. “He alquilado un piso en Madrid, como llaman los españoles, por dos meses y medio. Estaré grabando con Manolo Caro (La Casa de las Flores y Alguien tiene que morir). Se trata de un nuevo proyecto para Netflix, que además se convierte en la primera serie musical propia que lleva por nombre Érase una vez, pero ya no.

“Yo sé que si quiero lograr un sueño, estoy firme para sacarlo adelante. Soy ese tipo de personas que están luchando por algo y que trabajan todos los días para conseguirlo. De hecho, creo que esa fue la razón para que Tommy Hilfiger me eligiera. Me siento muy identificado con la fragancia Impact, representa lo que yo soy”, dice Sebastián Yatra.

Al hablar de Impact descubre un poco de su esencia: “soy un tipo descomplicado, de no repensar mucho las cosas, pero que tiene la fuerza para ir a buscar lo que sueña. En realidad, todos los días la uso porque es un recordatorio de que no voy a parar hasta conseguirlo. Ahora mismo mi sueño es actuar y poder hacerlo bien”, señala el paisa.

Sebastián Yatra no camina solo en ese reconocimiento que en los últimos años vienen teniendo los músicos colombianos. “Soy muy feliz de pertenecer a esta ola de cantantes talentosos y pilos, trabajadores y conscientes no solo con un rol cultural sino con ganas de impactar a las personas positivamente. Creo que esto no va a parar. No solo hay más talento, sino que es más visible para el mundo. En este momento hay mucha gente en nuestro país haciendo cosas increíbles, y qué orgullo es ser parte de eso”.

Cuando habla de sus mentores no puede dejar de nombrar a Carlos Vives. Reconoce la gran influencia del músico samario en su carrera. “Tuve la oportunidad de compartir con él cuando estaba empezando y luego hicimos Robarte un beso, una canción que me cambió la vida y que también me dio la oportunidad de estar conectado con Colombia. Tenemos ganas de poder seguir robando besos de amor, pronto”, cuenta.

Para este músico nacido en Medellín, cuyos primeros años los pasó en Cartagena, el amor es la musa de sus canciones. Se declara un romántico empedernido, aunque muchas de sus letras sean tristes. “Incluso cuando hay canciones de desamor es porque allí hubo un gran amor, así que esa, sin duda, es la razón que sigue moviendo al mundo”.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

¿Cómo fue el rodaje de la campaña con Tommy Hilfiger en el Wembley Arena?

Yo estuve muy emocionado porque me fui a rodar a Londres. Era mi primera vez allá, y la verdad es que todo se sintió muy pro. Es un equipo profesional increíble.

¿A qué huele Sebastián Yatra?

A Impact. La uso a diario, tanto para ir a tomarme un café como para un evento elegante. Es fresca, pero no invasiva, y me encanta ese toque maderoso y sus notas cítricas.

¿Cuál es tu primer recuerdo de Tommy Hilfiger?

Siempre usaba los saquitos de Tommy. Para mí representa una marca superprofesional y reconocida. Sabes que es de buena calidad. Me representa ciento por ciento.

¿Cómo impactas a una mujer?

Con respeto, paciencia, entendimiento, en resumen, con amor. Así es como logras un impacto positivo en la vida de las personas.

*Contenido desarrollado en alianza con Tommy Hilfiger