Selena Gómez, Valentina Lizcano y más famosas que muestran su cuerpo sin edición

Las redes sociales suelen estar llenas de publicaciones en las que vemos a mujeres esbeltas y sin rastro de celulitis, estrías o manchas. Sin embargo, con el paso del tiempo, varias famosas han comenzado a publicar contenido en el que se puede ver sus cuerpos sin ningún tipo de edición.

Con estos posts, las famosas buscan que más mujeres se acepten a ellas mismas y a que estén orgullosas de las diferentes formas que los cuerpos pueden tener. Este tipo de mensaje busca que se terminen los prejuicios sobre la perfección del cuerpo femenino y que se normalice la existencia de las estrías, la celulitis, la piel sobrante, etc.

En este listado recopilamos las publicaciones que cinco famosas han hecho mostrando su cuerpo al natural.

Selena Gómez

La cantante ha sido noticia en estos últimos días por varias razones. Selena regresa a la actuación con una nueva serie de televisión que se estrenará por Hulu. La serie se llama “Solo asesinos en el edificio” y se estrenará el próximo 31 de agosto.

Además, la artista compartió una fotografía en la que posa en vestido de baño y en donde resaltó a las mujeres que se aman como son. Selena escribió “lo que amo de esta marca es que celebra a las mujeres quienes aman sus cuerpos incondicionalmente”. El post cuenta con más de 7 millones de me gusta y más de 70 mil comentarios.

Demi Lovato

Otra exestrella de Disney que ha recurrido a las redes sociales para compartir cómo se ve su cuerpo sin edición es Demi Lovato. En 2019, la cantante publicó una fotografía en la que está en vestido de baño y donde se puede apreciar que tiene celulitis.

En dicha fotografía, Demi escribió “este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivinen qué, es celulitis. Estoy literalmente muy cansada de ser avergonzada por mi cuerpo”. El post cuenta con más de 10 millones de me gusta.

Hilary Duff

En 2017, también en vestido de baño y con su hijo en brazos, la actriz compartió una foto en la que se ve que sus piernas y glúteos tienen celulitis. La artista escribió “comparto esto en nombre de las niñas, las mujeres y madres de todas las edades. […] Señoras, estemos orgullosas de lo que tenemos y dejemos de gastar tiempo valioso del día deseando que fuéramos diferentes”.

Valentina Lizcano

La actriz Valentina Lizcano es reconocida por su estilo de vida saludable. La artista hace ejercicio constante y se unió a las famosas que muestran sus cuerpos tal cual son.

En 2017, mientras disfrutaba de unos días de playa, la artista compartió una fotografía en la que se ve que tiene estrías. Ella escribió “me acepto, me amo y me respeto desde mi conciencia de no ser ni igual a nadie”.

Estefanía Borge

Amante del ejercicio y del estilo de vida saludable, la actriz se unió en 2017 a las celebridades que compartieron que tienen estrías. En la foto, se puede ver a la artista en un body con una chaqueta de jean. En sus glúteos se observa que tiene las marcas dejadas por las estrías. En los comentarios los usuarios resaltaban que se mostrara como una mujer real.