Shakira es la protagonista de la nueva edición de la Revista Cromos

Solo una artista colombiana es universal. Parece obvio decirlo, pero nos llenamos de orgullo gritándolo: ¡Shakira, Shakira!. Pocas mujeres en la industria tienen sus números. Es la primera cantante mujer en obtener 100 millones de streams en Spotify, con canciones en cuatro décadas diferentes (90, 2000, 2010 y 2020).

El video de Te felicito, su último sencillo, está en el top 3 de YouTube y Su Halftime show en el Super Bowl 2020, en el que compartió escenario con JLo, es el más visto de la historia. El video suma más de 221 millones de reproducciones en el canal oficial de la NFL.

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Lee también: ¿Y si dejamos en paz a Shakira y a Piqué, y nos ocupamos de nuestras vidas?

Hoy Shakira es la reina de los récords, pero no se conforma con su legado. Detrás de su éxito hay un comienzo difícil, que por poco se trunca si no fuera por la perseverancia. Pies descalzos estuvo a punto de quedarse como un proyecto (en la disquera no lo querían grabar por las malas ventas de los anteriores), pero a los tocados por la genialidad les sobra terquedad y determinación frente a los vientos de la derrota.

Tras la fulminante acogida de las canciones Antología, Estoy aquí, Dónde estás corazón, Se quiere, se mata, todas puestas en el disco Pies descalzos (1995), Shakira empezó a brillar dentro y fuera de su país.

Por los días difíciles que está viviendo a raíz de la separación del futbolista Gerard Piqué, Cromos quiso hacerle un homenaje sincero e inspirador. Además de su semblanza, el lector encontrará en esta nueva edición otros temas.

En la sección Actualidad abordamos las mal llamadas “terapias de conversión”, que amenazan la diversidad sexual en el país. En Casas Reales te traemos los internados malditos a los que van los hijos de los reyes y reinas europeas; cada uno esconde escándalos que minan la reputación de las familias más prestigiosas.

En Nutrición nos referimos a la carne artificial, una opción para combatir la crueldad animal. Encuentra qué es y en qué se diferencia de otros productos similares. Y en Salud tenemos un abecé del dolor crónico, una enfermedad que sufren la mitad de los colombianos.

Hay diversidad de temas en el número que ya está a la venta. Puedes adquirirlo llamando a los teléfonos (601) 4232300 o (601) 4055540 en Bogotá o línea nacional gratuita 01 8000 510 903. También ingresando a https://suscripciones.elespectador.com/producto/cromos/ o escribiendo al correo: servicioalcliente@elespectador.com. Encuentra la revista Cromos todos los meses en puntos de revistas, droguerías o almacenes de cadena; a domicilio en Drogas La Rebaja y Jumbo, o a través de Rappi en Farmatodo, Carulla y Éxito.