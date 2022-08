Shakira “está destrozada”, así se encuentra la cantante por culpa de Piqué

Una de las noticias más llamativas de este año en el mundo de la farándula internacional, si es que no la más, es la separación entre Shakira y Gerard Piqué. Muchos no vieron venir esta noticia y aunque ya se sabe hace un par de semanas, prácticamente cada semana hay algo nuevo qué decir al respecto.

Por ejemplo, hace unas horas se dieron a conocer las primeras fotos en las que el jugador de fútbol aparece acompañado de su nueva y joven novia, Clara Chía, se les vio muy acaramelados atendiendo un concierto de Dani Martín, también vocalista de El Canto del Loco.

Curiosamente, ahora se reveló un nuevo detalle frente a la ruptura de los dos famosos, el estado anímico de la estrella pop, que al parecer de momento se encuentra descansando acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Resulta que el periodista Jordi Martín conversó recientemente con RCN mundo y compartió que Shakira no la está pasando nada bien actualmente ya que es un momento complicado para ella, tanto así que llegó a necesitar ayuda psicológica.

“Puedo decir que [Shakira] está muy mal, anímicamente está destrozada. Su círculo cercano me dice que, incluso, ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, informó el español al medio.

Más allá de toda la tristeza que la cantante siente por terminar la relación con el catalán, Martín mencionó que algo que realmente le ha dolido a ella es el comportamiento de Piqué, teniendo presente que no tiene problema en dejarse ver con su nueva pareja.

“Según ella misma, dice que [Piqué] es un actor y que no reconoce a la persona con la que ha estado 11 años en la cama. Está viendo a un Piqué muy dañino, que está haciendo acciones muy dañinas contra Shakira”, agregó el comunicador.

Jordi Martín asegura que ha seguido de cerca la relación de Shakira y Piqué desde que comenzó hace más de una década y afirma que ella es definitivamente la que quedó más afectada tras haber terminado:

“Shakira es la víctima en este caso, que ha sido engañada. Ella es una maravillosa persona. Hay que recordar que dejó su vida en Estados Unidos para trasladarse a España, donde no tenía ningún vínculo, ni amistades, ni profesional, y dio todo por esta pareja y por sus hijos”, dijo a RCN.

Para terminar, el periodista específico que de momento a la barranquillera no se le pasa por la cabeza empezar otra relación amorosa:

“Pongo la mano en el fuego y estoy seguro de que Shakira no le ha sido desleal y ha estado completamente enamorada. A día de hoy puedo decir que no tiene a nadie y que por su cabeza no pasa el volverse a enamorar. Lo sé porque tengo gente en común con Shakira y ella lo ha dicho”.