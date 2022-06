Shakira y Piqué: revelaron los trucos del español para engañar a la colombiana

Gerard Piqué Foto: Facebook

La separación de Shakira y Piqué ha sido una noticia de impacto mediático, pues todos los seguidores de la pareja no esperaban que en algún momento pudiera ocurrir. Sin embargo, esta situación parece no tener vuelta atrás.

Puedes leer: Y no sería con Shakira: astróloga predice que Piqué será papá por tercera vez

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Mucho se decía pero ni Shakira ni Piqué hablaban sobre los rumores que aseguraban que la pareja se encontraba separada.

Fue el pasado 4 de junio cuando el equipo de trabajo de la barranquillera confirmó que se encontraba separándose del futbolista. Según medio internacionales, el español Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira con una mujer rubia de 20 años.

Piqué y los “trucos” para engañar a Shakira

Según lo revelado por el medio Socialité, el defensor español empezó su infidelidad en un bar llamado ‘La travesía’, allí llegaba en la clandestinidad para no ser captado por los paparazzi.

Según la versión del medio Riqui Puig, el centrocampista en el F. C. Barcelona, sería uno de sus compañeros cómplices para las escapadas al lugar de trabajo de su amante.

Para tener sus salidas sin que fuera identificado o captado por las cámaras, el jugador “llegaba en taxi y entraba por una puerta lateral del bar, mientras la mujer con la que le fue infiel a Shakira ingresaba por la puerta principal”, destaca el medio Marca.

En este bar, el jugado tendría listo y reservado un salón solo para él. “rodeado de cortinas rojas, al cual sólo él definía quién tenía acceso y quien no. Este punto se corrobora con la versión de la influencer, Luciana Guschmer, que el jugador participaba de fiestas privadas con modelos junto a otros colegas”.

Más versiones de infidelidad de Piqué a Shakira

Tras la confirmación de la separación otra versión que se dio a conocer fue la de un paparazzi conocido como Jordi Martín quien se refirió a las supuestas salidas y fiestas a las que ha asistido el jugador.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver... Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, aseguró el paparazzi.

Cabe recordar que hace unos días, las reconocidas presentadoras Laura Fa y Loren Vázquez (Las Mamarazzis) señalaron que durante el fin de semana, el famosos jugador fue captado en cámara junto a otra mujer. Aseguraron que ella sería su nueva pareja.

🔴 Piqué fue captado con una misteriosa mujer en Estocolmo, ¿será su nueva novia?



Lo curioso del caso es que Gerard estaba acompañado de una mujer, aunque es rubia, no es la misma con la que lo relacionaron cuando aseguraron que le había sido infiel a Shakira. pic.twitter.com/FRY0tO0aYX — 45 Segundos (@45segundosCO) June 21, 2022

La imagen la difundió la influencer sueca Katrin Zytomiersk, quien aseguró que el futbolista no quiso tomarse una foto con su hija en una fiesta. “Le pregunté si podría saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no”, indicó inicialmente Zytomierska en el podcast.

Igualmente, añadió: “No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Supongo que fue porque es un jugador de fútbol muy importante. Yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.

En diálogo con las reconocidas presentadoras, la mujer sueca también señaló que le tocó cerrar la cuenta debido a la cantidad de mensajes que recibió a pocos minutos de haberla publicado. “Me he visto obligada a cerrar mi perfil de Instagram, porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”, concluyó.