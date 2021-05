Silvia Pinal, mamá de Alejandra Guzmán no cree en las acusaciones de su nieta

Por fin se pronunció Silvia Pinal, la mamá de Alejandra Guzmán, con relación a la polémica causada por su nieta Frida Sofía. La jovencita aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán, abusaba sexualmente de ella cuando era niña. Para su abuela esta es totalmente falso.

Silva Pinal, reconocida actriz mexicana rompió el silencio y dijo lo que pensaba acerca de las acusaciones de su nieta, Frida Sofía. La mamá de Alejandra Guzmán salió en defensa de su hija. Señaló que la intérprete ha quedado en medio de las acusaciones de Frida hacia su abuelo Enrique Guzmán y que por sobre todas las cosas ha sido excelente madre.

“Yo no estoy contenta con esto, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto, porque Alejandra le da lo que no le ha dado su padre. Le da todo, incluso los colegios y ella no mira para ver cuál es el más barato. O sea Alejandra ha sido buena madre”, afirmó en una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda del programa La Casa de Mara.

Pinal también se refirió al supuesto abuso sexual de su exesposo Enrique Guzmán hacia su nieta, cuando era una niña, y aunque reconoció que si sufrió violencia doméstica junto a él y que nunca le pidió perdón por lo sucedido, lo considera un buen hombre. “Yo no he leído lo que dice Frida Sofía porque no quiero quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar”, recordando su matrimonio con el también cantante.

La actriz dijo que no se habla con tanta frecuencia con su nieta pero que intenta hacerle sentir que está orgullosa de sus logros: “le doy consejos, trato que sepa que la quiero, que me gusta lo que hace pero hasta ahí. Ella está en Estados Unidos y a mí me encanta eso, ella sabe mucho inglés. Me gusta que lo viva, porque es una puerta muy importante para ella.

