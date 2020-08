La conductora Ellen DeGeneres ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que se hicieran públicas algunas denuncias de empleados de su show, acusándola de maltrato laboral y discriminación. Incluso, parece que los productores del programa piensan en un reemplazo.

Sorpresa causaron las denuncias que se conocieron la semana pasada en contra de la presentadora y comediante de 62 años, Ellen DeGeneres, debido a que entre sus amigos y entrevistados es catalogada como ser humano maravilloso y carismático, pero, al parecer, no pasa lo mismo con los empleados de su show. Parte del personal antiguo del programa la acusó de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica”, en un artículo publicado en el diario digital BuzzFeed. También se citan comentarios inapropiados y una “dinámica de miedo”, en la que recibían represalias si decidían tomar días libres por problemas médicos o familiares.

Luego de que los testimonios salieran a la luz, Ellen DeGeneres también hizo públicas sus excusas. “El día uno de nuestro programa, les conté a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto”, escribió en una carta publicada por la revista The Hollywood Reporter. “Obviamente algo ha cambiado y estoy decepcionada de saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show”, añadió DeGeneres, quien resaltó que ya hay en marcha una investigación interna para solucionar esta situación.

Pero DeGeneres también ha recibido el respaldo de algunos famosos como el polista argentino Nacho Figueras, que entre otras cosas, es muy amigo de la pareja conformada por Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra. Con una foto junto a la presentadora, el jugador del polo publicó en su cuenta de Instagram: “He estado esperando pacientemente a que alguien con más autoridad que yo hable sobre el gran ser humano que es Ellen. He visto a Ellen actuar no solo en su espectáculo, sino también en apariciones públicas en teatros donde es amable con absolutamente todos, desde el tipo que sirve el café, la persona en el ascensor, el tipo de seguridad hasta el dueño del lugar”, continuó en su descargo público a favor de DeGeneres. “Todos la aman. Hace del mundo un lugar mejor para millones de personas todos los días y no podemos golpearla porque algo pudo no haber sido perfecto”.

Figueras finalizó su mensaje invitando a reconocidas figuras del entretenimiento como Jennifer Aniston, Lady Gaga y hasta a la exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, a sumarse en su respaldo hacia la presentadora.

La noticia más reciente con relación a esta polémica vino por el lado del diario The Sun, que asegura en sus páginas que el nombre de James Corden, actual anfitrión del programa estadounidense The Late Show con James Corden, también cantante, actor y comediante, suena para reemplazar a DeGeneres. El medio también afirmó que el futuro del programa es incierto, pues el escándalo que lo rodea es bastante mediático.

