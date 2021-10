Superman, Deadpool, Loki y más superhéroes que son de la comunidad LGBTIQ+

Superman no es el único superhéroe con orientación sexual diversa. Conoce más personajes de DC y Marvel de la comunidad LGBT.

En un nuevo cómic, Superman tendrá una relación amorosa con un reportero. De este modo, uno de los superhéroes más queridos y reconocidos en el mundo se une a la comunidad LGBTIQ+. En el quinto número de la serie de cómics de DC “Superman: son of Kal-El” se confirma que el hijo de Clark Kent y Louis Lane es bisexual.

Este nuevo Superman está lidiando con el peso de convertirse en el nuevo superhéroe. En ese proceso, conoce a un redactor que se llama Jay Nakamura y con quien se besará en lo alto de un edificio. El escritor de la serie, Tom Taylor, dijo que este nuevo Superman “ha representado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics”.

Aunque la noticia ha despertado críticas y halagos, lo cierto es que este no es el único superhéroe de DC o Marvel que pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Aquí hemos reunido a algunos de ellos.

Deadpool

En los cómics, Wade Wilson ha tenido varias novias y matrimonios como Rogue, Black Widow o Domino. Lo que pocos saben es que este antihéroe se identifica como pansexual.

Aunque muchos creen que coquetea con hombres y mujeres por su personalidad bromista, Deadpool siente atracción por las personas y no por los géneros.

Loki

El dios del engaño y hermano de Thor es bisexual y de género fluido. Desde el inicio de sus apariciones en los cómics y en la mitología, este personaje ha tenido relaciones con hombres y mujeres.

Su orientación sexual fue confirmada recientemente en la serie que Disney Plus hizo sobre Loki. Allí, el dios del engaño confirmó que ha tenido romances tanto con hombres como con mujeres.

Harley Quinn

Esta villana era una psiquiatra que trabajaba en el asilo donde el Joker estaba recluido. Harley termina enamorándose de él y durante un buen tiempo fueron novios. Sin embargo, la ex psiquiatra hace poco comenzó a ser la pareja de otra temida villana. Se trata de Hiedra Venenosa con quien comenzó una relación.

Mystique

Esta mutante, que aparece en los X-Men, tiene la capacidad de transformase en cualquier persona. Es por esto que no debería extrañarnos que se fije en las personas y no en los géneros. Su interés amoroso es Destiny, aunque en las películas no se ha abordado el romance.

Iceman

Este personaje también hace parte de la saga de los X-Men y ha sido representado como heterosexual. Sin embargo, recientemente se confirmó su homosexualidad. La confirmación vino de la mano de su compañera de aventuras Jean grey, quien es capaz de leer la mente. Iceman se pregunta por qué su versión adulta no es gay y Jean le dice que puede serlo al recordarle su poco éxito en el campo amoroso.