La artista recientemente rompió un récord en la industria musical al convertiste en la primera cantante femenina en tener 10 álbumes en la lista de Billboard 200.

Ahora se presumen que la Taylor Swift festeja su éxito junto a su pareja, el actor y compositor británico Joe Alwyn.

The Sun dio a conocer que posiblemente los artistas se habrían comprometido en secreto y ya se conocen algunos detalles.

¿Taylor Swift se casa? La boda sería en secreto según detalles que se conocieron

Aunque la pareja no se ha pronunciado al respecto, fue el diario The Sun quien dio a conocer que Joe Alwyn ya le habría hecho la propuesta de matrimonio a Taylor Swift.

Todo parece indicar que la cantante ha estado usando un anillo de compromiso en privado con sus amigos y familiares más cercanos.

Uno de los amigos íntimos del actor británico dio a conocer que le habría comprado a la superestrella una joya para comprometerse.

“Taylor y Joe están increíblemente felices y muy, muy enamorados. De hecho, han estado comprometidos durante algunos meses, pero solo se lo han contado a su círculo interno, básicamente familia inmediata y viejos amigos de confianza”, dijo la fuente a The Sun.

La pareja no ha hecho muy pública su relación ni tampoco las decisiones que toman frente a sus vidas, solo muy pocos saben los movimientos que hacen.

“Todo el mundo también ha jurado guardar el secreto. Taylor tiene un hermoso anillo, pero solo lo usa cuando está en casa, es decir, a puerta cerrada. Nuevamente, solo un puñado de personas conoce los detalles sobre la boda y Taylor ni siquiera le ha contado a su equipo sobre el compromiso”, sostuvo el amigo íntimo de Joe Alwyn.

El amor entre Taylor Swift y Joe Alwyn

El amigo cercano de la pareja también aseguró a The Sun que ellos prefieren tener su relación alejada de las cámaras y la vida pública.

“Quieren que su amor se mantenga alejado de las cámaras tanto como sea posible. Esto es solo para ellos. Y sí y cuando intercambien votos, definitivamente no habrá ningún Vogue, Rolling Stone o Hello! revistas allí. Será simple y elegante, como ellos”.

Aunque no se conocen detalles específicos sobre la boda de Taylor Swift y Joe Alwyn, se sabe que si llegan a realizar una ceremonia todo será muy íntimo y privado.

No se ha confirmado si en realidad se han comprometido pero de ser así este sería cinco años después de que comenzaran su noviazgo.

