La actriz británica relató en una entrevista con Vulture el mal momento que vivió al trabajar con el actor en la película Misión imposible 2, lanzada en el año 2000.

“Tenía miedo de Tom. Es una persona muy dominante. Se esfuerza mucho para ser una buena persona”, comentó la actriz y más adelante agregó, “Pero vive bajo mucha presión y creo que tiene la sensación de que solo él puede hacer todo lo mejor posible”.

Thandie se sinceró en la entrevista y contó detalles de su mala experiencia junto al actor, lo cual resultó ser muy traumática para ella a nivel profesional. “Estábamos frustrados el uno con el otro. Tom no estaba contento con lo que estaba haciendo”.

La intérprete comentó que, durante el rodaje de una de las escenas, Tom se enfureció con ella cuando la escena no estaba saliendo como él quería, así que todo comenzó a complicarse. Según Newton, la frustración creció cuando Cruise le dijo que no estaba nada conforme con la escena, así que mandó a que cambiaran los roles.

“Grabamos toda la escena conmigo haciendo de él, porque, créeme, me sabía las líneas de diálogo para entonces, y él interpretándome a mí”, comentó Thandie. Sin embargo, esta estrategia no le funcionó muy bien. “No ayudó en nada. Simplemente me empujó más a un lugar de terror e inseguridad. Fue una vergüenza”.

La escena a la que se refirió Newton fue en la que los protagonistas tenían un momento de confrontación intensa en un balcón. Aseguró que el director de la película, John Woo decidió no hablar en inglés durante el rodaje, lo cual hizo que practicar y refinar las interpretaciones fuera bastante difícil.

El actor terminó llamándola horas más tarde pero solo para recordarle que la escena se repetiría de nuevo. “Tom llamó y pensé: ‘Me va a pedir perdón’ No, simplemente dijo: “Vamos a volver a rodar esta escena la semana que viene”. En la entrevista Newton argumenta que el comportamiento de Tom se debía al alto nivel de exigencia del actor y al estrés al que estaba sometido.

Además, comprobó que la frustración del actor puede manifestarse de una forma muy extraña en su cara. “Recuerdo que al principio de la escena me fijé en que tenía una marca roja casi imperceptible en la nariz y, para cuando acabamos, se había convertido en una espinilla enorme. No es broma, así de rápido funciona su metabolismo. En cualquier otra persona habría tardado al menos 48 horas en manifestarse”, rememoró la protagonista de ‘Westworld’.

Pocos días después de conocerse las declaraciones de Newton ha conseguido una nueva aliada, se trata de la expareja de Tom Cruise, Katie Holmes que la ha seguido en Instagram, quizás le haya despertado el interés cuando habló con naturalidad sobre el trabajo de su exesposo.

Holmes estuvo casada con el actor entre el 2006 y el 2012, aunque ella nunca se ha referido sobre los motivos del divorcio, todo parece indicar que el carácter dominante de él fue una de las razones principales por las cuales el matrimonio llegó a su fin. Tom y Kate son padres de Suri, la única hija en conjunto, quien el pasado 18 de abril cumplió 14 años.