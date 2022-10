Tony Meléndez, el guitarrista sin brazos que demuestra que sí se desea, se puede

La medicina sin duda ha evolucionado grandemente en los últimos 60 años, conocemos más sobre tratamientos, medicamentos y riesgos. Esto no era así cuando nació el gran músico Tony Meléndez.

A simple vista se puede identificar un detalle que lo hace diferente a muchas personas: cuando su madre estaba embarazada le recetaron talidomida, una droga ética que no tuvo el control adecuado en su época y provocó disfunciones a los bebés cuyas madres la ingerían, en el caso de Tony, fue la culpable de que sus brazos no se desarrollaran.

Sin embargo, el tener una familia que siempre lo apoyara y estuviera al lado suyo recordándole que “Sí puede hacer todo lo que desee”, le permitió levantar la cabeza y apuntar muy alto. Hoy, en entrevista con la revista Cromos nos cuenta un poco de cómo ha sido su trayectoria.

Tony Meléndez, un músico sin límites

“Le puse los pies encima a la guitarra de mi papá, entonces empecé a practicar. Al principio era juguete, pero este juguete se convirtió en un sueño que ahora me permite llevar la comida a mi familia. La música ha sido mi trabajo, mi corazón, mi pasión y muchas más cosas en mi vida”, cuenta Tony.

A sus 16 años inició lo que, aunque en ese momento no sabía, se convertiría en su gran pasión y el talento que le abriría las puertas en todo el mundo. De la mano del apoyo de sus padres, Tony empezó a forjarse una carrera que ya lleva más de 40 años.

“Por el camino, y aún hasta hoy, mucha gente me dice “No, no, no. No puedes”, pero yo respondo ¿Por qué no? Y busco la manera sin quedarme sentado haciendo nada. Al pasar del tiempo iba logrando lo que ellos decían que no podría, demostrándomelo primero a mí. A veces se podía, a veces no, pero lo importante era intentarlo”, explica Tony con una sonrisa en su rostro.

Su motor: su familia

Tony en agosto de este año cumplió 33 años de matrimonio con Lynn. Ellos dos crearon una hermosa familia junto a Marissa y Andrés, quienes son su mayor inspiración.

“Hay buenos momentos, hay momentos difíciles, hay momentos especiales y otros en que ¡nos queremos matar!, pero sabemos que siempre estaremos el uno para el otro, dispuestos a andar juntos hasta donde sea necesario a ver qué pasa, sin importar las dificultades”, dice Tony, afirmando que son su motor para seguir siempre.

El mensaje de Tony a lo largo y ancho del mundo

Esta amplia trayectoria le ha permitido a Tony llevar su música a más de 40 países impactando con un mensaje de esperanza, fe y fortaleza para demostrar que cualquier obstáculo es principalmente mental por lo que si quitamos esos bloqueos podremos llegar a donde sea.

“El mensaje más grande que yo quiero llevar es esperanza. Ver a una persona sin brazos tocar la guitarra no es algo que de todos los días y muchos se quedan pensando “¿Cómo es esto?”, incluso muchos no lo creen hasta que me oyen, pero la esperanza es algo que cada persona está buscando constantemente; querer encontrar esa lucecita que te despierta el corazón”, afirma Tony Meléndez a la revista Cromos.

Tony Meléndez en Bogotá 2022

Este 29 y el 30 de octubre, en Chamorro City Hall, en Bogotá, la coach Margarita Pasos lidera un evento para quienes quieran gobernar sus emociones, su mente y potencializar así sus negocios. Entre los invitamos especiales de este evento está el músico Tony Meléndez.

Bajo el lema “Yo pude, ¡tú puedes!”, Meléndez su une a Margarita para compartir un mensaje de fuerza y esperanza.

“Yo pude gozar y todos podemos vivir y gozar. También esta conferencia es para que todos gocemos. Ojalá muchos de los bogotanos que se puedan sentir sin esperanza nos puedan acompañar en este tiempo”, concluye Tony.

La conferencia de este importante músico se realizará en Chamorro City Hall, en Bogotá, para cerrar el primer día de “Yo pude, ¡tú puedes!”, este sábado 29 de octubre a las 4:00 p.m.

Entrevista por Erika Pulido