Un año de desafíos para Daniella Álvarez

El 12 de junio de 2020, Daniella Álvarez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores y con el país que su pierna izquierda sería amputada debido a una isquemia. El anuncio generó una oleada de mensajes de solidaridad y aliento en todo el territorio nacional, pues sus palabras conmovieron a grandes y pequeños.

En su video, la ex Señorita Colombia contaba que lo que sería una operación sencilla para remover una masa en su abdomen se convirtió en un largo proceso clínico que la llevó a perder su pie izquierdo, debido a que el fluido de sangre hacia esa extremidad se cortó. Daniella pasó cuatro veces por el quirófano antes de tomar la decisión de amputar su extremidad izquierda.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y todas las cosas que gustan, decidí tener esta cirugía”, dijo en su momento la presentadora.

A un año de su valiente decisión, Daniella se ha convertido en símbolo de fuerza, resistencia y resiliencia. Luego de su cirugía y su recuperación continua, Daniella ha vuelto a hacer actividades que ama como bailar y hacer ejercicio.

A un año de la decisión que cambió la vida de Daniella Álvarez

Su familia y amigos han sido fundamentales para que la exreina poco a poco vaya recuperando su vida normal. En entrevista con la Revista Cromos, el pasado marzo, Daniella relataba que su madre era uno de sus más grandes apoyos. “Mi mamá no me abandona, se convirtió en mi mejor compañera en momentos de sufrimiento. Me deja muchas enseñanzas”.

Además, presenciar el proceso de recuperación de personas que como ella han perdido una parte de su cuerpo la han motivado a tener una actitud positiva ante las adversidades. “Cuando vives una incapacidad y ves a otras personas que no puede mover el cuerpo, pero siguen sonriendo, te empiezas a contagiar de su actitud”, afirmó Daniella.

Volver a hacer ejercicio y bailar, así como supervisar su boutique, son solo algunos de los proyectos que Daniella ha emprendido en esta nueva etapa. Su talante es tal que se le midió a ser una de las presentadoras del ‘Desafio: the box’. El programa, que se centra en la fuerza y habilidad para superar pruebas físicas, se convirtió en una oportunidad para adaptarse aún más a su nueva compañera: su pierna biónica.

El peso de su prótesis, que le permite caminar, no fue impedimento para participar en el reality y volverse en uno de los ejemplos de berraquera más grandes que tiene hoy en día el país. La presentadora y empresaria es admirada por miles de colombianos, que reconocen en ella el empuje necesario para salir adelante a pesar de las dificultades.

Al vivir en carne propia una amputación, Daniella también se ha convertido en un apoyo para quienes atraviesan ese proceso. En la entrevista que le concedió a esta publicación, Daniella contó que escribe mensajes y realiza llamadas telefónicas y vídeos a pacientes que necesitan ánimo.