Un nuevo tiburón llega a “Shark Tank Colombia”

Hanoi Morillo terminó en el mundo de los negocios luego de fallidos intentos como emprendedora. La actual vicepresidente de la banca digital y CDO en Scotiabank, nos lo explica mejor en esta entrevista, en la que destaca la creatividad de los colombianos.

¿Cómo definirías a los emprendedores colombianos?

No solo te diría de los emprendedores en Shark Thank, sino en general, en Colombia que aquí hay una creatividad muy diferente. La gente tiene una capacidad para encontrar soluciones a problemas que no se ve en otras partes del mundo y además hay mucha resiliencia. Es algo que yo resalto mucho de este país.

¿Quiénes son tus compañeros en esta temporada?

Yo estuve en una parte de esta cuarta temporada y tuve el lujo de compartir con Mauricio Hoyos, Andrea Arnau, Ricardo Leyva y Samy Bessudo. Cada uno con un perfil muy distinto, pero todos maravillosos. Mauricio muy metido en el tema de emprendimiento desde hace mucho tiempo. En un tipo muy directo, muy analítico y muy bueno aconsejando. Samy, presidente de Aviatur, también muy centrado en su área de negocios. Para mí él era un poco el mediador. Andrea con un grandísimo conocimiento, sobre todo en temas de Marketplace y también en temas de empezar algo desde cero y Ricardo Leyva, master de eventos, marketing y creación.

¿Qué es lo que más has disfrutado de esta experiencia como “tiburón”?

Que una vez conocemos a los emprendedores, damos ideas y decidimos si se invierte o no, siempre dedicábamos un espacio más para hablar de esas ideas entre nosotros y era increíble y divertido porque nos daba para un gran debate filosófico (risas).

¿Cómo terminaste en Colombia?

Yo estaba trabajando en Google, en San Francisco, en el famoso Silicon Valley y recibí una llamada muy interesante para venir a tomar un rol en Colombia para toda la región. Nunca había estado antes en Suramérica ni trabajado acá. Lo había hecho en Europa, sudeste asiático y Norteamérica, y me pareció una oportunidad muy linda de conocer otra geografía, tomar un proyecto diferente y esa es la razón por la que llegué aquí. De Google pasé a IBM y ahora estoy en Scotiabank.

¿Cuál es tu experiencia en el mundo de los negocios?

Estuve en Google 12 años en esas partes del mundo que las hablaba y antes de eso estaba en algo muy diferente que es auditoría financiera. Empecé mi carrera en KPMG (compañía española que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio). . En el mundo de los negocios me metí porque yo soy una emprendedora frustrada. Muchas ideas, pero ninguna me salió. Lo que sí me di cuenta es que me encanta el ámbito corporativo y me he convertido en una emprendedora en las empresas en las que he trabajado.

