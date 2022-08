Video: Carolina Cruz se salvó de un accidente durante sus vacaciones

Carolina Cruz se dio a conocer en el Reinado Nacional de Belleza y desde entonces su carrera profesional ha ido creciendo.

Puedes leer: Murió Diego Bertie, actor y cantante peruano luego de caer de un piso 14

Aquí puedes encontrar más contenido como este

En 1999 la modelo participó como reinado representado al Valle del Cauca en este certamen y ocupó el segundo lugar.

Carolina Cruz decidió seguir en la industria e incursionó como presentadora de televisión en varios noticieros y programas matutinos.

Actualmente comparte las mañanas con los televidentes del programa del Canal Caracol, “Día a Día”, creó la Fundación ‘Salvador de Sueños, Regalo de Dios’ y es empresaria.

Esto debido al nacimiento de su segundo hijo que lleva este nombre y que nació con algunos problemas de salud.

Matías y Salvador son fruto de la relación sentimental que tuvo Carolina Cruz con el actor Lincoln Palomeque.

Vídeo: Carolina Cruz se salvó de un accidente durante sus vacaciones

La presentadora caleña Carolina Cruz es muy activa en sus redes sociales y suele contar las anécdotas que vive diariamente.

Esta vez no ha sido la excepción pues se encuentra de vacaciones con sus hijos Matías y Salvador en la ciudad de Miami.

La empresaria dio a conocer que estaría unos días fuera de “Día a Día” para pasar un tiempo junto a sus pequeños.

“Cómo les parece que apenas llegué aquí, estaba un poquito agobiada porque nunca había alquilado carro solita. Como tengo un paseo a Orlando, viajo con los niños, el coche, las sillas del carro y todo lo de los bebés. Entonces, decía: ‘Dios mío, esto va a ser muy difícil’, pero lo solucioné sin problemas”, dijo Carolina Cruz.

Luego la presentadora también le contó a sus seguidores a través de un video publicado Instagram que casi sufre un accidente.

Te sugerimos: ¿Julio Iglesias dejó por fuera de su herencia a sus hijas? Crecen los rumores

En la publicación se puede ver a Matías, el hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, tratando de acercarse a unas iguanas.

Sin embargo al ella decirle que no se acercara mucho, éstas empezaron a perseguirlos y ella y su hijo tuvieron que empezar a correr y casi se cae.

“Porque ustedes lo pidieron, casi me caigo como un sapo a la piscina. Me alegro que les haya gustado el video. Casi dejo botado a mi pobre muchachito del susto que me dio”, dijo la presentadora.

Carolina Cruz también añadió “él estaba más tranquilo que yo. No sé cómo no voté el teléfono celular y alcance a grabar. Muy dentro de mí sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que iban a salir a perseguirnos”.

Finalmente le dijo a sus seguidores que el tropiezo no pasó a mayores y que fue un momento muy divertido junto a su hijo Matías.

Leer también: Video: Shakira, del fantasma de la cárcel al desprecio de Piqué