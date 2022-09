William y Kate Middleton, los nuevos príncipes de Gales y Cornualles

Como una nueva era de la Corona Británica, este sábado el Consejo de Ascensión, formado por altos dignatarios, proclamó este sábado 10 de septiembre de forma oficial a Carlos III como rey de Inglaterra en el Palacio de St. James, en Londres, tras la muerte de la monarca Isabel II.

Meghan Markle y Kate Middleton rodean a sus esposos los príncipes Harry y William. Foto: getty images

Con él una nueva etapa en la monarquía comienza de inmediato luego de siete décadas de mandato de la Reina Isabel II.

En su proclamación hizo historia al ser un evento de corte ceremonial, el cual fue transmitido televisivamente en directo a todo el mundo. Un día antes confirmó que su primogénito, el príncipe William junto con su esposa, heredan el título de Príncipes de Gales.

“Como mi heredero, Guillermo (William) ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, nación cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber. Con Catherine a su lado, nuestros nuevos Príncipe y Princesa de Gales consorte, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital”, decía Carlos III en su mensaje a la nación.

La pareja de esposos quienes eran llamados los duques de Cambridge abordará las mismas tareas que tenía en rey con el ducado de Cornualles y cada uno emprenderá los planes para lo que inicia como la nueva era de la monarquía británica.

A los pocos minutos de pronunciar estas palabras, el cambio se quedó reflejado en sus perfiles públicos en redes sociales, como: The Prince and Princess of Wales en lugar de Duke and Duchess de Cambridge.

Con Kate Middleton se abre una nueva etapa en la familia Real, ya que ella es la primera princesa de Gales sin orígenes reales o aristocráticos en llegar a la Corona Británica.

La joven pareja se conoció mientras ambos estudiaban en la Universidad de San Andrews (Escocia). Empezó como una amistad entre ambos y compañeros de piso para después iniciar un largo noviazgo que los llevó al altar el 29 de abril de 2011.

Fruto de su relación nacieron sus tres hijos: George, Charlotte y Louis de Gales.