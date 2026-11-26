Para un jugador, para un técnico y para las personas de un equipo ser campeones en la liga local es muy importante, pero marcan diferencia si son campeones a nivel internacional por su palmarés; se abren…

A nivel internacional es muy importante que ya dos colombianos hayan sido campeones de la Copa Sudamericana —Álvaro Montero y Sebastián Villa con el club argentino Boca Juniors— y ahora el turno es para Miguel Monsalve y Edwuin Cetré con el club argentino Estudiantes de La Plata, y Jhon Arias con el club brasileño Palmeiras, por el título de la Copa Libertadores 2026.

Para un jugador, para un técnico y para las personas de un equipo ser campeones en la liga local es muy importante, pero marcan diferencia si son campeones a nivel internacional por su palmarés; se abren puertas en otros equipos a otro nivel y la satisfacción personal es más alta. Por eso los equipos colombianos deben revisar y cambiar la forma como se preparan a nivel técnico, táctico, físico y mental para volver a conquistar este galardón de tanto nivel, como ya lo hicieron Atlético Nacional en el año 1989 con el profesor Francisco Maturana, el profesor Reinaldo Rueda en el año 2016 y el profesor Luis Fernando Montoya en el año 2004 con el Once Caldas de Manizales.

Edwuin Cetré y Miguel Monsalve vienen desempeñando una buena campaña con el club Estudiantes de La Plata, ganador de cuatro Copas Libertadores —siendo la última en el año 2009—, luego de cumplir 121 años desde su fundación. Por lo tanto, están inmersos en un entorno ganador de este certamen para aprovechar la oportunidad de jugar, si la tienen, porque es muy importante ser campeón estando en el terreno de juego. Este equipo, actualmente dirigido por el técnico uruguayo y exjugador de fútbol Alexander Medina, es un conjunto ordenado tácticamente, con juego por bandas y aéreo, y con un gran arquero como el mundialista Muslera.

El capitán de la Selección Colombia y jugador fundamental del equipo Palmeiras, Jhon Arias, con su aporte en la salida del equipo, su carácter para jugar estas finales, a veces su potencia de gol y su capacidad para ganar buenos duelos, será importante en esta final. Este club ha ganado tres Copas Libertadores —siendo la última en el año 2021—, también en un entorno copero, y actualmente está dirigido por el técnico portugués y exjugador de fútbol Abel Ferreira, caracterizándose su equipo por su intensidad ofensiva, transiciones rápidas defensa-ataque y orden defensivo, con jugadores como Vítor Roque y Gustavo Gómez, entre otros.

¡Que ruede el balón y que hablen en la cancha! Son tres colombianos pisando tierra grande, jugando con el alma y el hambre de gloria, porque en estas finales no se especula: se muerde, se corre y se deja todo hasta el último segundo. Se viene un partidazo de infarto, de esos que aceleran el pulso, y pase lo que pase, el fútbol colombiano va a tener campeones. ¡Con toda y muchos éxitos!

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