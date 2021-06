Adelante, Juan Carlos Osorio

Aún retumba la noticia de su salida de Atlético Nacional. Era difícil mantenerse, pues el equipo se veía mal en la cancha. Frágil atrás, el más goleado del campeonato y con evidentes inconsistencias en la construcción de juego y finalización. La cara del entrenador risaraldense en el banco después del 0-3 contra Millonarios hacía prever el final de su segundo ciclo al frente del verdolaga.

Siempre he sido un admirador del profesor Osorio. Tiene una marca registrada, ofensiva, eficiente, veloz, muy competitiva y válida. Comparto y aplaudo su énfasis en la memoria operativa, el trabajo en las sesiones de entrenamiento de situaciones reales de juego, su manera particular de plantear los partidos a partir de sus herramientas y sus métodos de motivación, que convencen al jugador de sus capacidades.

Como todo, hay detalles que respetuosamente le discuto siempre que puedo tener el privilegio que me brinda esta profesión de comunicarme directamente con él. Admito que no soy tan amigo de la rotación en todas las posiciones con alta frecuencia y no creo en la “polivalencia” de todos los protagonistas en cualquiera; pero el paquete Osorio me parece fantástico, su preparación y conocimiento son notables.

Vienen días para recibir todo tipo de ataques. Le dirán terco, soberbio, incapaz, hasta loco, porque así es la vorágine del fútbol. Le van a destrozar sus afirmaciones llenas de convicción y estudio de años, porque es mas fácil atacarlo que defenderlo en estas circunstancias. Curiosamente su plan de competencia siempre será ese, ir, buscar, nunca esperar. La esencia del más adelantado de nuestros técnicos no la va a abandonar, muere con las botas puestas.

No era el momento de volver al fútbol colombiano, siempre lo afirmé cuando se anunció el regreso. Él necesita otros retos y condiciones que ni siquiera la institución mejor organizada del país le puede brindar hoy. Lo traicionó la nostalgia, la gratitud con el verde paisa, la preocupación por su familia y la muy válida aspiración por dirigir la selección.

Ojalá se concreten ofertas para dirigir en ligas más sólidas que le brinden garantías para llevar a cabo sus ideas con total respaldo. El exigente sistema que representa no puede tener baches, directivos incrédulos ni discípulos flojos. Por eso, en mi concepto, hay una gran dificultad implícita en esta élite de entrenadores. Necesitan intérpretes bien formados que se encuentran silvestres en las selecciones nacionales, pero también la frecuencia que solo se puede desarrollar en el día a día de los torneos domésticos.

Pocas ligas en el mundo se pueden dar el lujo de tener nóminas equilibradas en calidad. No me cabe duda de que el profesor puede dirigir con éxito en cualquiera de las principales y seguro que convencería a los escépticos y esnobs de que algún día merece la anhelada tricolor. La caída reciente suena muy duro precisamente por ser quién es.

A mí hace tiempo que me convenció. Me encantaría que algún día dirija a Colombia y encabece un proyecto nacional que unifique conceptos desde la base de nuestras categorías. Todo lo tiene previsto hace rato en su genial cabeza este gran ser humano. Ya llegará su turno, al menos eso espero.