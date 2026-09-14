Aprovechemos a la generación dorada

Y no están solos. Aquí están Hugo Rodallega, Carlos Bacca y Luis Muriel. Antes estuvo Falcao. Toda una generación dorada del fútbol colombiano…

Y no están solos. Aquí están Hugo Rodallega, Carlos Bacca y Luis Muriel. Antes estuvo Falcao. Toda una generación dorada del fútbol colombiano que, poco a poco, está terminando su carrera en casa.

James Rodríguez vuelve a Colombia. Juan Guillermo Cuadrado también. Uno a Atlético Nacional, el otro a Millonarios. Dos de los futbolistas más importantes que el país ha producido en las últimas dos décadas regresan al fútbol colombiano tras haber construido buena parte de sus carreras en Europa.

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Y no están solos. Aquí están Hugo Rodallega, Carlos Bacca y Luis Muriel. Antes estuvo Falcao. Toda una generación dorada del fútbol colombiano que, poco a poco, está terminando su carrera en casa.

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Ahora los tenemos acá. Algunos regresaron porque quisieron. Otros, como James y Cuadrado, porque ya no encontraron afuera el equipo o el proyecto que querían. No importa demasiado. El hecho es que están aquí y eso, bien aprovechado, puede ser una noticia extraordinaria.

Porque estos jugadores no solamente pueden jugar. Pueden enseñar. Ojalá los jóvenes los aprovechen. Ojalá los entrenadores entiendan el valor de tenerlos cerca. Ojalá los muchachos que sueñan con llegar a Europa puedan preguntarles cómo se llega, qué errores evitar, qué significa competir allá y qué se necesita para quedarse.

Pero ojalá también el fútbol colombiano entienda que esto no puede quedarse en camisetas, estadios llenos y videos de presentación. Mientras celebramos a James y Cuadrado, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Las canchas, las divisiones menores, el formato de los torneos, el desorden en su desarrollo, el arbitraje y tantas otras cosas que hemos discutido hasta el cansancio.

No se trata de cuestionar la llegada de los veteranos. Todo lo contrario. Hay que disfrutarlos. El problema sería creer que ellos son la solución.

James no puede ser el proyecto de Nacional. Cuadrado no puede ser el proyecto de Millonarios. Muriel, Bacca, Rodallega o Falcao tampoco pueden ser el futuro del fútbol colombiano.

Ellos pueden ser otra cosa: el puente. Una generación que vuelve para cerrar su historia en casa y que, de paso, puede ayudar a formar a la que viene.

Porque algún día James y Cuadrado también se irán. Y cuando eso ocurra, será maravilloso que detrás de ellos haya una camada de jugadores capaces de tomar la posta.

Mientras tanto, disfrutémoslos. Disfrutemos a James, a Cuadrado, a Muriel, a Bacca, a Rodallega y todo lo que todavía puedan darle a nuestro fútbol. Una generación así no se ha vuelto a ver. Y ojalá sepamos aprovecharla antes de que se vaya.

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