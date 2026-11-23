No se trata solamente de ponerle sillas nuevas a un estadio o de darle una mano de pintura. Se trata de entender que los escenarios deportivos deben evolucionar al ritmo de las ciudades y de las exigencias del…

Lo que hizo Barranquilla con el estadio Metropolitano merece mucho más que un aplauso. Merece reconocimiento y, sobre todo, convertirse en un ejemplo para el resto del país. El escenario que recibió el sábado la final de la Copa Sudamericana está a la altura de lo que se merece una ciudad que desde hace varios años viene apostándole decididamente al deporte como motor de desarrollo, identidad y proyección internacional.

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No se trata solamente de ponerle sillas nuevas a un estadio o de darle una mano de pintura. Se trata de entender que los escenarios deportivos deben evolucionar al ritmo de las ciudades y de las exigencias del espectáculo moderno. Barranquilla lo entendió.

La transformación del Metropolitano es impresionante. Se eliminó la pista atlética y se bajó el terreno de juego cerca de cuatro metros para acercar las tribunas a la cancha y mejorar la experiencia de los espectadores. Se amplió la capacidad, se renovaron las graderías, se modernizaron los camerinos y los baños, y se incorporaron pantallas gigantes, cintas LED, una nueva cubierta y una fachada con más de 74.000 luces que permiten transformar su apariencia. También se renovaron el césped y los sistemas técnicos del campo. Es otro estadio.

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Sin embargo, hay algo que me parece todavía más admirable: la velocidad de ejecución. La noche del 18 de enero, después de que Junior perdió 0-2 con Tolima, los equipos abandonaron el estadio y entró la maquinaria. Literalmente. Los buldóceres comenzaron a trabajar casi inmediatamente. Nueve meses después, el Metropolitano estaba listo para recibir una final continental. ¡Nueve meses! No años de anuncios, diseños y promesas.

Es una obra que habla de ambición, pero también de planificación y decisión. Barranquilla lleva años construyendo una relación especial con el deporte. No solo por ser la casa de la Selección Colombia y del Junior, sino por su apuesta por los grandes eventos, sus escenarios y por entender que el deporte también es una industria que genera empleo, turismo y oportunidades.

Y entonces uno mira hacia Bogotá y la comparación resulta inevitable. El proyecto de transformación de El Campín se anunció en septiembre de 2023. En agosto de 2025 conocimos un diseño que prometía tener el estadio listo en diciembre de 2027. Sin embargo, en septiembre de 2026 nos anunciaron que el proyecto había cambiado por completo, que habría un nuevo diseño y que la entrega se aplazaba hasta diciembre de 2028. La construcción apenas comenzó. Mientras tanto, el viejo estadio sigue recibiendo partidos y conciertos, con una grama cuyo estado no necesita demasiadas explicaciones. Basta verla.

Bogotá tiene todo para contar con un escenario de primer nivel. Tiene una afición enorme, dos equipos históricos y una ciudad con capacidad para albergar grandes espectáculos. Lo que no puede permitirse es que la transformación de su principal estadio se convierta en una historia interminable de anuncios, presentaciones y nuevas promesas.

Lo de Barranquilla no debería alimentar discusiones regionalistas ni convertirse en una competencia absurda entre ciudades. No se trata de quién es mejor ni de quién tiene más. Se trata de reconocer cuando las cosas se hacen bien y aprender de ello.

El Metropolitano debe servir como referencia. No para generar envidias, sino para marcar el camino. Porque el país necesita escenarios a la altura de sus deportistas y de sus aficionados. Y Bogotá, particularmente, ya no tiene excusas para seguir esperando.

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