No basta con participar: Cali y Santa Fe, a hacer historia

El fútbol femenino en nuestro país, a nivel de selecciones, ya ha mostrado categoría, obteniendo muy buenos resultados en todas las…

El liderazgo inspirador es la influencia o la capacidad de influir. Esa influencia tiene un aspecto que se convierte, de manera universal, en un indicador de liderazgo eficaz y de la fortaleza de la competencia del liderazgo inspirador.

El creciente y potente fútbol femenino colombiano, representado por el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores que se juega en Ecuador, busca el título.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El fútbol femenino en nuestro país, a nivel de selecciones, ya ha mostrado categoría, obteniendo muy buenos resultados en todas las categorías, como el reciente tercer puesto en el Mundial Sub-20. Además, cuenta con un torneo local en progreso, aunque aún le falta para alcanzar el verdadero nivel que merece. Ojalá se le brinde más apoyo para su consolidación.

Hasta el momento, el Deportivo Cali, tricampeón del fútbol colombiano, viene realizando una buena Copa Libertadores, ubicándose en el primer lugar de su grupo y con la fe de poder avanzar a la siguiente fase bajo la orientación del profesor Jhon Alber Ortiz, quien conservó la mayoría de las jugadoras con las cuales fue campeón. Cuenta, entre sus filas, con la gran goleadora y valiente delantera Íngrid Guerra, además de Daniela Castellanos. Es un equipo sólido, tácticamente ordenado y eficaz en la zona ofensiva, gran candidato a disputar el título frente a los equipos brasileños.

Le puede interesar

Por su parte, Independiente Santa Fe, bajo la dirección del profesor Ómar Ramírez, quien con su conocimiento y experiencia en estas competencias buscará alcanzar las metas propuestas, cuenta con una base de jugadoras consolidada y con refuerzos como Manuela González y la excelente jugadora y goleadora Mariana Zamorano. Es un equipo valiente para jugar, muy solidario dentro del terreno de juego y que jamás se rinde.

Ya no basta con participar: es tiempo de competir para ganar. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe llevan sobre sus hombros la ilusión de un país que ha visto crecer su fútbol femenino y que ahora sueña con verlo en la cima de América. El talento está, la preparación también. Ha llegado la hora de creer, de atreverse y de hacer historia. Esperamos que ambos equipos trabajen, enfrenten y superen los miedos a ganar en los momentos difíciles de la competencia. ¡Muchos éxitos!

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador