Columna de Andrés Marocco: el fondo del banquillo

Lo vimos en la Champions League a finales de febrero, cuando Bayern Múnich sentó cátedra al respecto contra el PSG de Messi y Mbappé, un once completo y bien conformado, pero que en el banco no tuvo ropa para poder aguantarles a los bávaros los 90 minutos en la vuelta de la serie de octavos de final. Naglesmann, DT muniqués, envió a la cancha al minuto 68 a Sané porque Choupo-Mouting ya había cumplido con su labor de desgaste a la zaga rival y acababa de marcar el 1-0, mientras que Galtier, el estratega francés, respondió con tres variantes entre el 76′ y el 82′. Ojo a los nombres: Emery, Ekitike y Bernat. En el 82′ y 86′ el técnico alemán soltó al ruedo a Mané, Cancelo y Gnabry, que sellaría el 2-0. Parece increíble que con el poder económico que tienen los parisinos lleguen a estas instancias con estos suplentes que jamás se pueden comparar con los de su contrincante, que los devolvió a su casa otra vez con las manos vacías. Elegir mal a los sustitutos hoy es empezar a perder antes del pitazo inicial. Entiendo que también hubo lesiones o bajos rendimientos que de pronto impidieron que esas posibles variantes estuvieran más acordes a las necesidades; está bien, pero...

Ahora traslademos esta experiencia a nuestra realidad. Los planteles de la mayoría de los clubes están mal armados, seguramente tiene que ver con la plata, para alejarse del ejemplo europeo mencionado. Pero esa no puede ser la excusa de siempre. Hay que planear muy bien qué se trae para cada torneo dependiendo, claro está, de lo que se tiene, que generalmente son jugadores que renovaron o los pocos propios, producto del escaso trabajo de inferiores de la minoría. Muchos directivos se conforman con presentar un buen once titular y un par de relevos y ahí inicia el grave error. Primero, es muy difícil aguantar jugando dos veces a la semana con una nómina tan corta y menos pensar en disputar título con sustitutos que no tengan la capacidad de resolver o cerrar un encuentro.

Señores dirigentes, entrenadores y gerentes deportivos, si no se tiene una nómina mínimo de 16 jugadores de nivel similar, la tarea va a ser casi imposible. El fútbol se gana planteando y replanteando. Los técnicos que se conforman con lo que hay se van mucho antes de quienes respaldaron a ultranza en enero o junio. A veces en estos campeonatos cortos se gana con bajo presupuesto, cada 10 años quizás, o más, pero lo responsable y correspondiente es que, con o sin proceso se logre tener un grupo competente de estelares y suplentes para aspirar en serio y, en consecuencia, llegar bien a las copas internacionales.

