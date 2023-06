Columna de Antonio Casale: Formar mejor

El equipo de Cárdenas, más allá de haber alcanzado los cuartos de final en Argentina y haber caído de manera justa con Italia, dejó la idea de un colectivo convencido de sus posibilidades, entusiasta y luchador. Deja, para terminar de formar, a Óscar Cortés, a quien el seleccionador le encontró el lugar en el campo, pues en las menores de Millonarios jugaba de media punta o de delantero centro y hoy es un prometedor extremo con gol. Deja dos laterales: Ocampo y Salazar, que ilusionan en posiciones que no tienen titulares claros hace rato en el equipo de mayores.

Pero también deja claridad en cuanto a que los que están afuera todavía están lejos de formar parte de la élite. Asprilla y Puerta, que ya están en Europa, dan cuenta de ello con los escasos minutos en sus clubes. De hecho, el segundo no ha debutado en Alemania.

La sub-17 quedó lejos de cumplir objetivos en el reciente Sudamericano, donde perdió tres partidos, empató uno y no ganó ninguno. En esa categoría Colombia solo ha clasificado a seis de 19 mundiales, lo que significa que la maduración de los nuestros es tardía, lo cual no tendría nada de malo, de no ser porque a pesar de ello vemos que casi todos los buenos se van muy jóvenes y regresan un par de años después con sus carreras diluidas y sin grandes posibilidades de cara al futuro.

Por ejemplo, Durán, el jugador que recientemente se fue al Aston Vila desde la MLS y no fue prestado por el club inglés para el mundial juvenil. Es prácticamente un hecho que le buscarán club para que se termine de formar, porque por ahora en su club no hay lugar para él.

Cuando no es una cosa es la otra. Es el caso de Sinisterra, un jugador que no resiste dudas en cuanto a su talento. En Países Bajos terminó de formarse y dio el salto al Leeds de la Premier League, en donde ha jugado poco como consecuencia de las lesiones. Su equipo además descendió y es poco probable que pueda seguir allí.

La dilatada lesión de Luis Díaz lo privó de la que debió ser su gran temporada en Liverpool y eso que el guajiro es el único futbolista joven en un equipo de élite a escala mundial. El otro, Cuadrado, ya está de salida en una Juventus que está lejos de ser la que fue

Al mundial de mayores habrá que ir, clasifican seis de diez de manera directa y uno a repechaje, pero para ilusionarnos con volver a tiempos de 2014 o 2018 hace falta trabajar en todos los aspectos formativos (técnicos, físico y mental) de manera más profesional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador