Pobreza suramericana, ¿culpa europea?

Decía hace unos meses Ricardo Gareca que la influencia europea no ha favorecido al jugador suramericano porque pierden habilidad, gambeta e inventiva. Jugar a dos toques, anotaba, genera apuro, no rapidez. También declaró que no tiene sentido trabajar táctica con los chicos, quienes deben ser formando técnicamente, la táctica es para los mayores. ¿Hasta dónde tiene razón?