El profesor Herrera llegó como asistente del finado Pedro Sarmiento y quedó como técnico del equipo profesional luego de la salida del titular. Su palmarés principal como entrenador se dio con Atlético Nacional: campeón…

La lealtad es un valor fundamental en la vida y en sus diferentes aspectos. Quienes las ponen en práctica tienen un valor agregado para que las tareas encomendadas sean más transparentes y eficaces.

Después de tres años de ser y estar, Hernán Herrera dejó de ser técnico del Once Caldas, seguramente con tareas cumplidas y otras por llevarse a cabo.

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Con poco hizo mucho: Herrera, el técnico que sembró esperanza en el Once Caldas

El profesor Herrera llegó como asistente del finado Pedro Sarmiento y quedó como técnico del equipo profesional luego de la salida del titular. Su palmarés principal como entrenador se dio con Atlético Nacional: campeón de la Copa Colombia en 2018 y de la estrella 17 del verde de Antioquia en 2022. Un hombre del fútbol, excelente jugador en Colombia y con experticia como técnico en el balompié nacional.

Hernán, conocedor del fútbol, con buen manejo de grupo, a su estilo y formación, con ejemplo en su vida personal y conyugal, sin escándalos de por medio —aspectos hoy en día muy importantes para nuestras generaciones—, entre otros.

Su legado tiene que ver con lograr que el equipo blanco de Manizales se alejara del descenso, clasificar a varios torneos al octogonal, volver a ser protagonista en

un torneo internacional como la Copa Sudamericana, y saber qué hacer con las herramientas dadas por el club. Fue un técnico que con poco hizo mucho. Donde no pudo cumplir fue en lograr jugar finales y alcanzar lo que él, los directivos, los jugadores y los aficionados han querido volver a gritar: ser campeones.

En general, el profesor Herrera deja un legado muy especial al equipo. Ojalá llegue ese momento de volver a gritar: ¡Hay Manizales del alma, campeón, campeón a nivel nacional e internacional, como en el año 2004 en la Copa Libertadores!

El “Arriero” Herrera no solo dejó huellas en la cancha: dejó cicatrices de lucha, de dignidad y de resistencia. Su paso por el Once Caldas fue la prueba de que con poco se puede hacer mucho, que la lealtad y la entrega son más valiosas que cualquier contrato millonario. Y aunque las finales se le escaparon, su legado es el de un técnico que devolvió identidad, que sembró esperanza y que enseñó que el fútbol también se juega con la vida entera. El día que Manizales vuelva a gritar campeón, su nombre estará en la memoria colectiva como el hombre que mantuvo viva la llama cuando más amenazaba con apagarse.

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