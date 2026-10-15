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Decirle adiós a un grande, a un amigo: Eduardo Vilarete

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Luis Fernando Montoya
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Falleció Eduardo Emilio Vilarete, histórico goleador del fútbol colombiano
Eduardo Emilio Vilarete, histórico goleador del fútbol colombiano.

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El fútbol colombiano estuvo de luto la semana pasada, golpeado por el fallecimiento de un gran ser humano y gran futbolista, el “Loco” Vilarete —conocido así por su entorno cercano—. Murió como consecuencia de una enfermedad que afrontó con la misma valentía que demostró en lo futbolístico.

Vilarete jugó a nivel nacional e internacional, dejando siempre su huella goleadora, su gran alegría y consciente de la importancia de hacer siempre lo mejor en el terreno de juego.

El legado de Vilarete, a nivel personal, estuvo en: la honestidad: fuera y dentro de la cancha actuó de una manera transparente; la amistad: fue cercano, servicial y leal. Hacía amigos con facilidad; alegre: era el capitán de la alegría, que impartía tan solo con su presencia física (estatura); empático: se preocupaba por las condiciones de los otros, ayudándoles, incluso a los jugadores menores que dirigía.

A nivel futbolístico: tuvo mentalidad goleadora: su mayor fortaleza era ser un excelente cabeceador. De hecho, la mayoría de sus goles llegaron así; tenía talla: aprovechaba su estatura en zona ofensiva y defensiva; tenía dominio de área: sabía ubicarse muy bien en el área contraria; era especialista en las acciones a balón parado: sabía ubicarse en los tiros de esquina y en los tiros libres de costado; tenía sentido de pertenencia: fue un jugador que se entregaba por defender al club por el cual jugaba —Bucaramanga, Tolima, Nacional, entre otros— y un gran defensor de los colores de la selección de Colombia.

A toda su familia, con quienes se destacó por ser un gran padre, mi abrazo solidario y mucha fortaleza en estos momentos. A las nuevas generaciones, que lo miren y lo tomen como ejemplo para su vida personal y futbolística.

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Los goles pasan, las estadísticas se olvidan, pero la alegría del “Loco” y su nobleza en la cancha quedarán grabadas para siempre en la memoria del fútbol colombiano. Vuela alto, goleador. Hasta siempre, a mi amigo, Eduardo Emilio Vilarete Fernández.

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