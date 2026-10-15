Decirle adiós a un grande, a un amigo: Eduardo Vilarete

El legado de Vilarete, a nivel personal, estuvo en: la honestidad: fuera y dentro de la cancha actuó de una manera transparente; la amistad: fue cercano, servicial y…

Vilarete jugó a nivel nacional e internacional, dejando siempre su huella goleadora, su gran alegría y consciente de la importancia de hacer siempre lo mejor en el terreno de juego.

El fútbol colombiano estuvo de luto la semana pasada, golpeado por el fallecimiento de un gran ser humano y gran futbolista, el “Loco” Vilarete —conocido así por su entorno cercano—. Murió como consecuencia de una enfermedad que afrontó con la misma valentía que demostró en lo futbolístico.

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El legado de Vilarete, a nivel personal, estuvo en: la honestidad: fuera y dentro de la cancha actuó de una manera transparente; la amistad: fue cercano, servicial y leal. Hacía amigos con facilidad; alegre: era el capitán de la alegría, que impartía tan solo con su presencia física (estatura); empático: se preocupaba por las condiciones de los otros, ayudándoles, incluso a los jugadores menores que dirigía.

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A nivel futbolístico: tuvo mentalidad goleadora: su mayor fortaleza era ser un excelente cabeceador. De hecho, la mayoría de sus goles llegaron así; tenía talla: aprovechaba su estatura en zona ofensiva y defensiva; tenía dominio de área: sabía ubicarse muy bien en el área contraria; era especialista en las acciones a balón parado: sabía ubicarse en los tiros de esquina y en los tiros libres de costado; tenía sentido de pertenencia: fue un jugador que se entregaba por defender al club por el cual jugaba —Bucaramanga, Tolima, Nacional, entre otros— y un gran defensor de los colores de la selección de Colombia.

A toda su familia, con quienes se destacó por ser un gran padre, mi abrazo solidario y mucha fortaleza en estos momentos. A las nuevas generaciones, que lo miren y lo tomen como ejemplo para su vida personal y futbolística.

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Los goles pasan, las estadísticas se olvidan, pero la alegría del “Loco” y su nobleza en la cancha quedarán grabadas para siempre en la memoria del fútbol colombiano. Vuela alto, goleador. Hasta siempre, a mi amigo, Eduardo Emilio Vilarete Fernández.

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