El Campín y el concierto de BTS

He escrito ya varias columnas haciendo notar que la APP que impulsa la construcción de un nuevo estadio de fútbol está mal diseñada. Los incentivos del inversionista quedaron totalmente desalineados de los millones de hinchas del fútbol. Como quedó estructurada, prima el retorno al capital de los ahora dueños del escenario. En un plano secundario quedan los intereses económicos de los clubes bogotanos, y aún más…

Viene a Colombia uno de los artistas del momento, el grupo de K-pop, BTS. Llegan a Bogotá, la ciudad más grande del planeta sin metro, sin autopistas urbanas, con el peor trancón y además sin un escenario para conciertos.

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He escrito ya varias columnas haciendo notar que la APP que impulsa la construcción de un nuevo estadio de fútbol está mal diseñada. Los incentivos del inversionista quedaron totalmente desalineados de los millones de hinchas del fútbol. Como quedó estructurada, prima el retorno al capital de los ahora dueños del escenario. En un plano secundario quedan los intereses económicos de los clubes bogotanos, y aún más lejos los deportivos.

Sencia, el operador, programó entre el 2 octubre y el 19 de diciembre 11 conciertos, que bloquean 8 de las 12 semanas que hay en ese período. Sin contar con la adecuación del escenario que, en el caso de Santa Fe, los dejó sin estadio desde diez días antes. Las leonas clasificaron a la final de la Liga Femenina y no pudieron jugar la final en casa, seguramente ante 30.000 seguidores.

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Es decir, de aquí a final de año, los equipos de Bogotá tienen un mesecito para jugar en El Campín, seguramente con la grama destrozada. Sencia debe estar haciendo mucha fuerza para que eliminen a los equipos de Bogotá lo más pronto posible.

La llegada de BTS reveló a diferentes personajes que odian el fútbol. Están en su derecho. Pero además menosprecian a los aficionados al deporte rey. El estadio, argumentan, no es para fútbol, sino para espectáculos. Y lo defienden afirmando que BTS tocó en estadios y nadie se quejó.

Es cierto, tocaron y nadie se quejó porque Bogotá, entre las metrópolis del mundo, tiene la infraestructura de un pueblo pequeño. Con un único estadio, pequeño, no hay alternativas. Sabrán los expertos por qué Vive Claro, que tiene una capacidad de 40.000 espectadores, no podía recibir al grupo coreano.

Según la página web de BTS, en Europa tocaron en Madrid, Bruselas, Londres, Munich y Paris. Aunque tocaron en algunos estadios de clubes, como el del Atlético de Madrid, el del Tottenham Hotspur o el del Bayern Munich, lo hicieron en verano. Ningún club tuvo que suspender partidos, o salir corriendo en busca de estadio.

En América Latina, en Perú, tocan en el estadio de San Marcos. Universitario lo utiliza eventualmente como escenario alternativo. Lo mismo pasa con el estadio de La Plata, donde tocan en Argentina. Ningún club juega allí permanentemente.

El Estadio Nacional de Chile y el Morumbi de Sao Paulo en cambio son sedes permanentes de la U. de Chile y el Sao Paulo respectivamente. En el caso de Chile, la U. tendrá además que afrontar dos conciertos más de aquí a diciembre. Sao Paulo, dueño del estadio, no tendrá más hasta que finalice el torneo.

Ningún caso como el bogotano donde, esencialmente, cerraron el estadio para el fútbol desde octubre. La APP se negoció mal.

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