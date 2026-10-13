El fútbol y la IA

Los técnicos en Colombia ignoran el potencial de la información. En 2024, Rafael Dudamel, entonces en Bucaramanga, se defendió de quienes explicaban las derrotas con porcentajes de posesión o llegadas al área diciendo que “no soy un entrenador estadista”. Le creo. Seguramente quiso decir “estadístico”. Gamero, tras su debut ante Pereira, admitió que el rival tuvo más el balón, pero aseguró que “no puedo decir que fuimos dominados”, y atribuyó una presión desordenada a haber tenido un solo entrenamiento. Van más entrenamientos y Millonarios sigue en la olla.

Los datos que aquí ignoran, en otros lados los exprimen al máximo. En 2014, Matthew Benham, físico de Oxford que hizo fortuna con modelos estadísticos de apuestas, invirtió en el FC Midtjylland, un club danés que nunca había ganado nada. El club usó datos para fichar a jugadores subvalorados, diseñar las jugadas de balón quieto y preparar las charlas del medio tiempo. Al año siguiente, el Midtjylland fue campeón de Dinamarca por primera vez. Benham aplicó la receta al Brentford. Empezando en tercera división, lo subió a la Premier League en 2021, tras 74 años de ausencia, y la temporada pasada llegó a la última fecha peleando un cupo a Europa.

Ante la necesidad evidente de los azules de Bogotá, se podría ir incluso más lejos. No pensemos en el chat que usamos todos casi a diario. A ese, el técnico de turno le preguntaría después del partido cómo vio el partido. Consideremos un agente de inteligencia artificial, ese sistema que trabaja autónomamente, conectado a varias fuentes de datos, y que puede entregar recomendaciones en tiempo real. Millonarios, otrora grande, sin capacidad de traer técnicos dignos de su historia, podría operarlos en dos etapas. La primera es observar. Durante semanas, el agente cruzaría los chalecos GPS de entrenamientos y partidos, los datos de cada pase y cada duelo que Opta ya registra en la liga colombiana, y el video de cámaras propias. Aprendería cómo juega el equipo, cuánto rinde cada jugador y cómo se comportan los rivales: por dónde atacan, cuándo se cansan o qué cambios hace su técnico cuando va perdiendo.

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La segunda etapa es anticipar. Desde 2018, el reglamento permite usar dispositivos electrónicos en el área técnica. Durante el partido, el agente alertaría que el lateral izquierdo lleva 10 minutos corriendo 20 % menos que su promedio, que el rival insiste por el mismo costado o que la presión que el entrenador dispone se rompe siempre en el mismo sector. En el entretiempo propondría una o dos alternativas, cada una justificada con datos. Y como conoce al rival, avisaría antes de que ocurra. Por ejemplo, si el DT rival suele meter un segundo delantero al minuto 60 cuando pierde, Millonarios puede ajustarse a tiempo.

El club debería complementar al entrenador con la tecnología disponible. Le quita la excusa de no saber. Y a un club que cambia de técnico tres veces en un año, seguramente le saldría más barato que el próximo despido.

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