Desde que en 2019 la Conmebol decidió importar el modelo europeo de la final a partido único, el debate sobre la conveniencia de hacerlo en Suramérica ha estado sobre la mesa. Las distancias, sin duda, son mucho más grandes que en Europa, las conexiones peores y los costos pueden llegar a ser prohibitivos para los sufridos habitantes del subcontinente. Sin embargo, lo vivido este fin de semana en Barranquilla tras la consagración de Boca Juniors ante Atlético Mineiro demuestra que, cuando la pasión empuja, no hay geografía que valga.

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Ver las calles de Barranquilla (y Cartagena) teñidas de azul y oro es un espectáculo que dignifica el fútbol en terceros países. Esa marea humana remite inevitablemente a la final de la Recopa de Europa de 1979 en Basilea, Suiza. Aquella vez, treinta mil culés cruzaron la frontera para ver al FC Barcelona vencer 4-3 al Fortuna Düsseldorf en la prórroga. Fue el primer gran éxodo masivo del barcelonismo, un desplazamiento que transformó para siempre la dimensión social del club en el continente. En Barranquilla ocurrió algo similar: la hinchada xeneize colonizó el Metropolitano, recordándonos que las finales neutrales tienen un encanto incomparable cuando los protagonistas arrastran multitudes.

El modelo, por supuesto, conlleva un riesgo cuando los clubes son de baja convocatoria. Es triste ver cemento en una final. Quienes tenemos cierta edad recordamos ese Estadio Nacional de Chile, cuasi vacío, en el tercer partido de aquella final de Copa Libertadores de 1987 entre Peñarol y América. Pero son otros tiempos y el riesgo puede valer la pena. Este fin de semana la fiesta la dominaron los argentinos, pero quizás ante rivales de mayor arrastre como Flamengo o São Paulo, el colorido habría elevado la mística a niveles históricos.

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En lo estrictamente futbolístico, el título de Boca no admite discusiones. Fue un campeón justo, sólido y pragmático, que desactivó con sorprendente facilidad al Atlético Mineiro. Esta victoria representa, además, un saludable golpe de realidad frente a la creciente soberbia del fútbol brasileño. Tras las semifinales, en Brasil ya daban por descontada una nueva definición entre equipos de su país, y protestaban por tener que viajar a Barranquilla pudiendo jugar la final en suelo brasileño. Boca recordó que, afortunadamente, aún en este fútbol moderno, hay que jugar los partidos primero y celebrar después.

Mención aparte merece Sebastián Villa. Su actuación decisiva reabre un debate incómodo pero necesario en Colombia. Más allá de las complejidades extradeportivas que rodean su nombre, la realidad de la cancha es incontestable: futbolísticamente, la Selección Colombia lo necesita. Su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad al espacio y su capacidad para aparecer en momentos decisivos son virtudes que hoy escasean en el combinado nacional. Sí en aras de la paz, permitimos que miembros de organizaciones terroristas nos gobernaran y representaran, es apenas justo abrir el debate de Villa.

Barranquilla fue testigo de una noche inolvidable. Ganó Boca, ganó el espectáculo y el modelo de final en terreno neutral recibió un espaldarazo.

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