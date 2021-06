Todavía es imposible afirmar que se va a realizar la Copa América debido a la situación de salud que agobia a los argentinos y colombianos, que no logramos bajar las cifras de muertes y contagios permanentes. Si se juega, sería lindo ganarla, no una obligación para un equipo que viene de recibir nueve goles en dos partidos y que no ha tenido tiempo de reunirse con su nuevo técnico.

Pero haciéndole el ambiente a un torneo tan atravesado como poco conveniente, voy a plasmar en el final de estas líneas mi equipo ideal de la historia de nuestra amada escuadra patria. Hay posiciones que tienen varios nominados, otras que no tanto. Aclaro que mi combinado solo incluye a jugadores que vi en actividad, por lo que algunos quedarán por fuera. Empiezo con la convocatoria para no perder la costumbre actual.

Para el arco los aspirantes son Pedro Zape, René Higuita, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y David Ospina. Todos los estilos de porteros y cada uno con su calidad particular. Sigo atrás, con una línea de cuatro, la que siempre utilizamos. Laterales derechos para mi gusto y justicia, Luis Fernando El Chonto Herrera y Camilo Zúñiga, encarnando el tipo de jugador colombiano que sale, centra bien y marca aun cuando su perfil es ofensivo.

Por el otro costado, Pablo Armero y Diego León Osorio, que jugaban con perfil cambiado. También dando más en salida que defendiendo. Centrales nominados: Andrés Escobar, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes y Yerry Mina. Unos más rápidos, otros con mejor salida, buen juego aéreo o tiempistas. En la mitad, de corte y confección: Leonel Álvarez y Mauricio Serna; mixtos como Hárold Lozano y Freddy Rincón, y armadores como Carlos Valderrama y James Rodríguez.

Adelante hay mucho de donde escoger, a pesar de no ser históricamente goleadores: Faustino Asprilla, Adolfo Valencia, Víctor Aristizábal, Iván René Valenciano, Radamel Falcao García, Arnoldo Iguarán, Juan Cuadrado y Willington Ortiz. Diferentes habilidades, rápidos la mayoría, salvo El Bombardero, que se tomaba un tiempo aparte en el área, pero terminaba metiéndola, y sobre todo buenos definidores. Se me quedan algunos en la caprichosa lista de 25 lamentablemente, no quise ser injusto, pero estos son los más destacados en mi concepto. Para armar la titular seguro recibiré algunos tomates, pero solo pueden ser 11 y esto me limita también a escoger por trascendencia, así la posición no corresponda al pie de la letra. El técnico debe salir entre Francisco Maturana y José Pékerman. Me quedo con Pacho, porque sin él y sus bases conceptuales nunca hubiéramos llegado a lo que hemos logrado hasta ahora, que no es mucho, pero que nos sacó del ostracismo y el abandono en el mapamundi.

Evidentemente mis escogidos garantizan la mejor expresión de fútbol ofensivo, lo que nos representa. Existimos gracias a la herencia brasileña y gaucha, cultores de tratar bien el balón y buscar el arco contrario. Espero les guste y, como siempre les digo, armen la suya dependiendo de lo que vivieron.

Aquí va la mía: Óscar Córdoba; el Chonto Herrera, Iván R. Córdoba, Andrés Escobar y Pablo Armero; Leonel Álvarez, Fredy Rincón, James Rodríguez y Carlos Valderrama; Faustino Asprilla y Radamel Falcao García. 4-2-2-2, mi formación. En la banca tengo mucho para escoger, si necesito extremos, más marca o incluso otro tipo de arquero o esquema. La única recomendación es que no inventen como Carlos Queiroz, no prioricen el cero atrás ni se olviden de nuestra esencia, porque entonces dejaríamos de ser lo que realmente somos. Una selección bacana.