Un aspecto determinante será la cantidad y calidad de las nóminas de cada club, pues esto les permitirá mantener la competitividad y la cohesión del grupo frente a la acumulación de partidos…

En esta etapa serán fundamentales la recuperación física y mental de los jugadores, el manejo de las victorias y las derrotas, así como la capacidad de afrontar situaciones adversas, como las posibles lesiones y expulsiones, entre otros factores.

La liga colombiana entra en la fase decisiva de los cuadrangulares semifinales, instancia a la que llegaron los ocho equipos que sumaron los puntos necesarios para disputar un lugar en la gran final.

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Un aspecto determinante será la cantidad y calidad de las nóminas de cada club, pues esto les permitirá mantener la competitividad y la cohesión del grupo frente a la acumulación de partidos que ya afrontan y a los que deberán disputar en esta nueva fase.

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Cuadrangular A

Nacional: deberá ratificar en el terreno de juego la superioridad que mostró en la fase anterior y hacer valer la ventaja deportiva que obtuvo como líder.

deberá ratificar en el terreno de juego la superioridad que mostró en la fase anterior y hacer valer la ventaja deportiva que obtuvo como líder. Once Caldas: tendrá que aprovechar el buen nivel futbolístico que ha demostrado.

tendrá que aprovechar el buen nivel futbolístico que ha demostrado. Santa Fe: buscará recuperar esa capacidad de lucha que históricamente lo ha caracterizado y que le ha permitido sobreponerse a las dificultades.

buscará recuperar esa capacidad de lucha que históricamente lo ha caracterizado y que le ha permitido sobreponerse a las dificultades. Medellín: necesitará contar con su nómina completa para alcanzar los objetivos trazados.

Cuadrangular B

América: deberá demostrar que, pese a haber perdido tres puntos y contar con la ventaja deportiva, tiene argumentos para convertirse en un firme candidato a ganar el grupo.

deberá demostrar que, pese a haber perdido tres puntos y contar con la ventaja deportiva, tiene argumentos para convertirse en un firme candidato a ganar el grupo. Millonarios: la convicción de sus jugadores, encabezados por Juan Cuadrado, puede ser determinante para impulsar al equipo hacia la final.

la convicción de sus jugadores, encabezados por Juan Cuadrado, puede ser determinante para impulsar al equipo hacia la final. Bucaramanga: buscará ratificar el orden táctico que ha mostrado a lo largo del campeonato.

buscará ratificar el orden táctico que ha mostrado a lo largo del campeonato. Cali: su crecimiento futbolístico será clave para competir por el liderato del grupo.

Los equipos darán lo mejor de sí para ganar sus respectivos cuadrangulares, pero el trabajo mental y motivacional puede marcar la diferencia en el terreno de juego. Los jugadores dejarán el alma en cada partido, aunque la verdadera batalla también se librará en la cabeza. En esta instancia no necesariamente gana el que corre más, sino el que mejor piensa y resuelve bajo presión.

Como bien lo señala una máxima del deporte, una mente fuerte es aquella que acepta la exigencia, analiza el contexto y encuentra soluciones en el momento decisivo. En estos cuadrangulares, el manejo de las emociones no será un complemento, sino uno de los activos más valiosos de cada equipo. El trofeo no se lo llevará necesariamente quien tenga más pergaminos, sino quien sea capaz de transformar la tensión en convicción.

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