Hoy comienza la segunda era de Reinaldo Rueda al frente de la selección de mayores. Como era de esperarse y fiel a su ADN, el vallecaucano va a buscar talentos nuevos que puedan nutrir a los que ya conocemos. Por eso ha convocado a un microciclo con jugadores del medio local.

No nos digamos mentiras. Hay pocas posibilidades de que alguno de estos jugadores aparezca como titular el 26 de marzo ante Brasil en el primer partido oficial de esta nueva era; sin embargo es obvio que hay posiciones en las que todavía no hay un titular claro.

Por ejemplo la pareja de centrales. Si bien Yerry Mina ha mejorado notablemente su desempeño en el Everton, en la selección últimamente ha estado errático. A pesar de eso, es el titular fijo. El que no está claro es Dávinson Sánchez, que poco a poco se ha ido perdiendo en el Tottenham, casi no juega y en la selección tampoco rindió en la era Queiroz como se esperaba. Y el menos fijo de los titulares es el titular del lateral izquierdo. Mojica, que tuvo un partido espantoso contra Ecuador, está jugando en el Elche continuamente, pero hasta ahora le ha pesado la amarilla, al igual que a Fabra, cuyas capacidades ofensivas ya todos conocemos, pero tiene debilidades en marca. Tampoco hay claridad, según la última expresión del equipo, en la línea de marca en el medio. De ahí para adelante tiene bastante de dónde escoger Rueda. Ahí están las fortalezas. Con lo anterior no quiero decir que el 26 en Barranquilla vayamos a ver una revolcón. De hecho, si algo necesita el equipo es volver a confiar en sus capacidades.

Pero es que esto no termina en el partido contra Brasil ni en el siguiente en Paraguay. Muchos de los convocados a este microciclo pronto estarán en Europa o en mejores ligas del continente. Este contacto con el entrenador del primer equipo es vital para que entren en su radar y si, de paso, alguno corona convocatoria para marzo no estaría nada mal. El solo hecho de codearse con la experiencia de sus pares consolidados les servirá para comenzar a hacer parte de la familia de la selección.

Especial atención tendremos que ponerle a la evolución del lateral izquierdo Gabriel Fuentes, al lateral derecho Andrés Felipe Román y al extremo Emerson Rivaldo Rodríguez. La presencia de Miguel Ángel Borja puede significar su convocatoria. Después de todo, el entrenador debe agradecerle gran parte de la Libertadores conquistada con Nacional en 2016.

No se podía esperar nada distinto de Rueda, el promotor por excelencia de los jugadores jóvenes. En donde ha estado, se ha preocupado por dejar huella y jugadores para el futuro. Gracias a su gestión, no lo olvidemos, pudimos disfrutar de una generación maravillosa comandada por Falcao, Aguilar o Cristian Zapata, para citar solo a algunos.

De manera que este es Reinaldo Rueda en su máxima expresión. Lo mínimo que se puede hacer es dejarlo trabajar. Ya habrá tiempo para los balances.