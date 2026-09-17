Nuevo reto

Hoy Néstor Lorenzo debe entregar la primera convocatoria de su segundo periodo como técnico de la selección de Colombia. Cuando llegó a liderar el proceso para el Mundial que acaba de terminar, incluyó en su primera lista algunos nombres que se estaban despidiendo. Es por eso que, aunque no creemos que esta vez haga lo mismo, no sería extraño que la convocatoria tenga algún miembro que esté de salida. Las renovaciones deben ser graduales; no podemos pretender que se corte con todo de raíz, aunque seguramente varios deben darle paso a los que vienen pidiendo pista. Carlo Ancelotti, para dar un ejemplo cercano, dejó por fuera de…

Hoy Néstor Lorenzo debe entregar la primera convocatoria de su segundo periodo como técnico de la selección de Colombia. Cuando llegó a liderar el proceso para el Mundial que acaba de terminar, incluyó en su primera lista algunos nombres que se estaban despidiendo. Es por eso que, aunque no creemos que esta vez haga lo mismo, no sería extraño que la convocatoria tenga algún miembro que esté de salida. Las renovaciones deben ser graduales; no podemos pretender que se corte con todo de raíz, aunque seguramente varios deben darle paso a los que vienen pidiendo pista. Carlo Ancelotti, para dar un ejemplo cercano, dejó por fuera de esta fecha FIFA a 16 de los recientes mundialistas brasileños en Norteamérica.

Sin el ánimo de pedir jugadores y con dolor de alma por los que ya no deben seguir por edad y proyección, siendo coherentes con el fútbol de hoy y lo que uno cree que le gusta al técnico, los mayores de 33 años, salvo por ahí los arqueros, no tienen muchas posibilidades de seguir. Empecemos con el hecho no menor de que se fue el capitán, el 10, nuestro goleador de un mundial, nuestro Puskas, el mago de la zurda de oro, y debemos estar eternamente agradecidos con él, por honrar entre otras cosas la camiseta que hizo grande el Pibe Valderrama y por siempre darlo todo con la tricolor.

La coyuntura es evidente: hay que armar un equipo sin un enganche obligado porque con las cualidades de James había que pensar siempre en él desde que estuviera para actuar. Uno que lo remplace no hay, varios que puedan crear y además quitar la pelota sí. Los que integren este nuevo barco deben entender que será un equipo que juegue bien y que sepa correr la cancha, que pueda derrochar calidad pero también compromiso. No nos puede volver a faltar un partido. Hay que volver a llegar a la final de la Copa América como primer objetivo e intentar ganarla. Replicar el partido con Portugal, superar el de Suiza más rápido de lo que se superó perder con Argentina en aquella final. Material hay, huella también, hinchada siempre. Imposible no pensar en Kevin Viveros y Camilo Durán, que se destacan en sus ligas con su goles, ese gran detalle que siempre nos ha faltado. Es lo primero que hay que buscar, más goles.

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En donde más se tienen opciones es en la mitad para acompañar a Gustavo Puerta, y los años que le queden a Jefferson Lerma. Centrales para complementar a Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí también se pueden encontrar. Definir quiénes se suman en el arco a Álvaro Montero para darle identidad y talla al puesto, y lo más difícil serán los laterales. Daniel Muñoz ya no tendrá a Santiago Arias de alternativa y por izquierda la búsqueda será más compleja. Chile, Uruguay y Perú no han podido consolidar la nueva generación. Colombia tiene que aprovechar que mantuvo al técnico y así ahorró en procesos iniciales. Bienvenidos los nuevos y que se acoplen rápido a la altura del reto.

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