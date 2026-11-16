Paciencia, que hay una idea

Lorenzo parece decidido a llevar a Colombia hacia un fútbol de mayor velocidad, intensidad y vocación ofensiva. La intención es jugar más hacia adelante, recuperar la pelota y atacar con más jugadores. No siempre…

La selección de Colombia no enamora. Sería absurdo negarlo. Su fútbol todavía está lejos de ser el que todos quisiéramos ver y el partido contra Chile, en Cali, dejó más bostezos que motivos para celebrar. Sin embargo, creo que hay que tener cuidado con las críticas y, sobre todo, con la impaciencia. Una cosa es que el equipo tenga mucho por mejorar y otra muy distinta es desconocer que hay una intención de evolución.

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Lorenzo parece decidido a llevar a Colombia hacia un fútbol de mayor velocidad, intensidad y vocación ofensiva. La intención es jugar más hacia adelante, recuperar la pelota y atacar con más jugadores. No siempre sale, todavía hay demasiadas imprecisiones y falta sincronización, pero hay una búsqueda. Y construir una identidad requiere tiempo, especialmente cuando se pretende modificar comportamientos que llevan años instalados.

Lo de Chile fue particularmente difícil de interpretar. Colombia quiso jugar, pero se encontró con un rival que no estaba interesado en bailar sino en chocar. Los chilenos propusieron un partido físico, cortado, de mucha disputa y poco fútbol. En ese escenario, a la selección le costó encontrar espacios y darles continuidad a sus intenciones. Ganó 1-0, sin sobrarle nada, pero tampoco hay que convertir un partido incómodo en una sentencia sobre el futuro del equipo.

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Hay aspectos que merecen reconocimiento. El trabajo defensivo es uno de ellos. Desde la llegada de Lorenzo, Colombia ha conseguido una solidez que no es menor. En el Mundial de 2026 recibió apenas un gol en cinco partidos y terminó segunda en el ranquin de goles recibidos por encuentro, solamente detrás de España. No es un dato para pasar por alto. Colombia sufre poco, tiene centrales confiables, laterales que entienden cuándo proyectarse y un equipo que ha aprendido a defenderse colectivamente.

También hay equilibrio en la mitad. La combinación de recuperación, despliegue y buen pie ha permitido que el equipo no se parta fácil. Es una base importante para lo que se pretende construir.

La gran tarea pendiente, sin duda la más importante, está arriba. Colombia necesita atacar mejor, generar más situaciones y, sobre todo, tener contundencia. No basta con llegar rápido: hay que saber qué hacer cuando se llega. Hace falta mayor claridad en los últimos metros, mejores asociaciones y más determinación para resolver.

En este punto hay una ausencia que no podemos ignorar: Luis Díaz. Incluso en el Mundial, en el que estuvo lejos de mostrar su mejor versión futbolística, terminó siendo un jugador importante para Colombia. Su capacidad para desequilibrar, acelerar, atraer rivales y generar espacios lo convierte en un futbolista difícil de reemplazar. Si aun sin estar en plenitud fue determinante para el equipo, imaginemos lo que significa no tenerlo ahora. Su ausencia no puede ser una excusa, pero sí ayuda a entender por qué a Colombia le cuesta tanto encontrar desequilibrio y contundencia en el último tercio de la cancha.

Hay que exigirle a Colombia. Claro que sí. Sin embargo, también hay que darle tiempo a una idea que apenas empieza a tomar forma. El resultado importa, el funcionamiento también. Y si algo ha demostrado el proceso es que sabe construir desde atrás. Ahora falta que aprenda a hacer daño con autoridad. Paciencia, el camino no está terminado.

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