¿Para qué los despiden?

En la temporada 2025-26, por ejemplo, despidieron a siete entrenadores en España y seis en Inglaterra. En Colombia, mientras tanto, en el primer semestre de 2025 salieron ocho, y nueve en el segundo. El ritmo se mantuvo en el primer semestre de 2026, cuando salieron…

Atrás quedaron los años en los que la selección de Alemania tuvo 10 entrenadores en 94 años, entre los años 30 y 2020. En los últimos seis años ha tenido tres. Casos como el de Simeone, 15 años como entrenador del Atlético de Madrid, son también muy extraños. Lo común es sacar a entrenadores, siempre con la ilusión de que el nuevo supere las falencias del anterior.

En la temporada 2025-26, por ejemplo, despidieron a siete entrenadores en España y seis en Inglaterra. En Colombia, mientras tanto, en el primer semestre de 2025 salieron ocho, y nueve en el segundo. El ritmo se mantuvo en el primer semestre de 2026, cuando salieron nueve, pero ha subido este semestre. En el segundo semestre de 2026 han salido 11 entrenadores.

Una primera lectura de los datos sugiere una mayor urgencia en el fútbol colombiano. Las ligas anuales parecen despedir, aproximadamente, el mismo número de entrenadores que se despiden semestralmente en Colombia. Cuando se tiene un año para trabajar, hinchas y directivos parecen tener una mayor paciencia, pues un par de derrotas al inicio son muy recuperables. Con un torneo de seis meses, dos derrotas iniciales pueden determinar eventualmente la eliminación del equipo.

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La pregunta que surge es si cambiar de entrenador tiene un efecto positivo sobre el desempeño del equipo. Comparar el antes y el después es apenas una aproximación, porque los efectos pueden deberse a los méritos del nuevo entrenador, pero también a otros factores, como los rivales que le tocó enfrentar, las lesiones propias y ajenas, y mil factores más.

Hace unos años, en 2016, un par de profesores holandeses, Van Ours y Van Tuijl, hicieron un bonito trabajo sobre el despido de entrenadores en la Eredivisie. Decidieron comparar el desempeño de un equipo cuando despide el entrenador con un desempeño igual, pero donde no se despide al entrenador. Por ejemplo, si a un DT lo echaron en la séptima jornada tras perder tres partidos, comparan (estadísticamente) con otros equipos que habían perdido tres partidos en la misma fecha. El resultado es llamativo. Los profesores neerlandeses encontraron que, desde ese criterio, cambiar de entrenador no tiene un efecto sobre el desempeño. Los autores concluyen que, tras una mala racha, el trabajo tiende a mejorar con o sin cambio de entrenador: es una regresión a la media. Si el desempeño combina calidad y suerte, tras resultados extremos (con un componente importante de mala suerte) tiende a volver a su promedio, que está determinado por la calidad del equipo.

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La gráfica no reproduce el trabajo estadístico de los neerlandeses. Más simple, representa el desempeño observado de echar entrenadores durante este semestre en Colombia. Fuese por el nuevo entrenador o no, tras el cambio, los equipos en promedio se desempeñan mejor. Considerando el caso de Millonarios, Junior y Pereira, sólo Millonarios empeoró al despedir al entrenador. Pereira pasó de 0,73 puntos a 1,67, mientras Junior de 0,40 a 1,11. Millos, en cambio, de 1,83 a 1,50. Tristeza azul.

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