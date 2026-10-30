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¡Realeza pura! Harry Kane conquista el Balón de Oro y devuelve la gloria a Inglaterra

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Luis Fernando Montoya
Luis Fernando Montoya
LONDON (United Kingdom), 27/10/2026.- England captain Harry Kane wins the Men's Ballon d'Or at the 2026 Ballon d'Or awards ceremony at the London Palladium Theatre, London, Great Britain, 26 October 2026. It is the 70th edition of the annual ceremony. (Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
El delantero Harry Kane con el balón de oro. EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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“Ganar requiere talento: repetir requiere carácter”, Jhon Wooden.

El delantero inglés Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026, un galardón que no ganaba un inglés desde el año 2001 con Michael Owen.

La voluntad se entrena como un músculo en el gimnasio, dejando de lado la queja y la autojustificación, trazando objetivos claros, específicos, que representen un reto y que sean alcanzables.

El nuevo Balón de Oro es también goleador máximo de la Bundesliga, campeón de la Copa de Alemania y ganador de la Bota de Oro europea, entre otros logros.

Hasta el momento, este es el legado de Kane: Liderazgo, aportando lo mejor de sí mismo y orientando a sus compañeros; Ejemplo, con una postura de campeón, sin extravagancias personales y un mínimo de escándalos extrafutbolísticos; Ambición, manteniendo siempre en su mente las ganas de ganar; Reconocimiento, dando todo el valor al club que lo acogió desde los 13 años, el Tottenham, y al técnico Kompany por el momento adverso de salud que atraviesa; Ubicación, sabiendo colocarse muy bien en el área contraria y aprovechando los espacios; Definidor, con una gran capacidad para el gol; Asociarse, sabiendo jugar para los demás; y Penales, como gran ejecutor desde los doce pasos.

Ha quedado en muy buenas manos este Balón de Oro del año 2026. ¡El inglés Harry Kane, felicitaciones! Un premio a la constancia, el trabajo invisible y la disciplina. ¡Enhorabuena, Lord Harry Kane!

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