¡Realeza pura! Harry Kane conquista el Balón de Oro y devuelve la gloria a Inglaterra

El delantero Harry Kane con el balón de oro. EFE/EPA/TOLGA AKMEN Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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“Ganar requiere talento: repetir requiere carácter”, Jhon Wooden.

El delantero inglés Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026, un galardón que no ganaba un inglés desde el año 2001 con Michael Owen.

La voluntad se entrena como un músculo en el gimnasio, dejando de lado la queja y la autojustificación, trazando objetivos claros, específicos, que representen un reto y que sean alcanzables.

El nuevo Balón de Oro es también goleador máximo de la Bundesliga, campeón de la Copa de Alemania y ganador de la Bota de Oro europea, entre otros logros.

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Hasta el momento, este es el legado de Kane: Liderazgo, aportando lo mejor de sí mismo y orientando a sus compañeros; Ejemplo, con una postura de…