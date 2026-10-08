 

Publicidad

Selección de Colombia, una camiseta que exige más: jóvenes, hambre y gloria

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Luis Fernando Montoya
Luis Fernando Montoya
Selección Colombia, una camiseta que exige más: jóvenes, hambre y gloria
Jugadores de Colombia celebrando el 1-0 de la selección contra Perú en un partido amistoso en el Nu Stadium de Miami, Florida.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

“Es increíble lo que puede lograr si no te importa quién se lleva el crédito”, Harry Truman

Se jugaron tres partidos amistosos por fechas FIFA frente a México, Paraguay y Perú, luego de la Copa del Mundo, para posiblemente iniciar un nuevo camino rumbo a la Copa América.

Una nueva etapa de un equipo debe enfocarse en construir su identidad, sus normas de convivencia, determinar los roles y forjar una mentalidad ganadora, campeona.

Lo más importante de los partidos amistosos y de una nueva etapa para un cuerpo técnico es observar cómo se comportan los nuevos jugadores al ritmo de la selección, cómo interactúan los antiguos con los nuevos compañeros, cómo se van comprendiendo en el terreno de juego, cómo reaccionan los que eran titulares y ahora serán suplentes… en fin, muchos detalles para observar y tomar decisiones.

Para el cuerpo técnico ya existe una base de jugadores que vienen trabajando hace años y seguramente serán tenidos en cuenta para las competencias oficiales, combinados con aquellos que se sumen a la selección.

Le puede interesar

En estos amistosos la idea es poner a los nuevos y observarlos, darles confianza y permitir que se vayan metiendo en lo que quiere el cuerpo técnico.

En estos tres partidos, más allá del resultado —que no es lo más importante, aunque sí debe tenerse presente— no podemos hablar todavía de una selección que juega en equipo, más bien de un grupo de jugadores en observación individual: Kevin Mier, Carlos Gómez, Yaser Asprilla, Andrade, Jhon Solís, entre otros. Faltan algunos por evaluar, pero si se les da continuidad en las convocatorias y en los partidos, serán muy importantes para la competencia oficial, junto con los que se convoquen en la próxima fecha FIFA.

Hay jugadores jóvenes como Samuel Velásquez y Daniel Arcila que marcaron goles para el único triunfo de Colombia en estos partidos amistosos y lo que sigue, para convertirse en permanentes de la selección Colombia. Lentamente, pero con seguridad, pueden conformar un equipo con hambre competitiva hasta conseguir un título. ¡Que se note la camiseta, que se sienta el hambre, que se grite el título!

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Luis Fernando Montoya

Por Luis Fernando Montoya

Temas recomendados:

Colombia

Colombia – Perú

Colombia vs. Perú

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Selección Colombia

Selección de Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido