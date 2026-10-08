Selección de Colombia, una camiseta que exige más: jóvenes, hambre y gloria

Lo más importante de los partidos amistosos y de una nueva etapa para un cuerpo técnico es observar cómo se comportan los nuevos jugadores al ritmo de la selección, cómo interactúan los antiguos con los…

Una nueva etapa de un equipo debe enfocarse en construir su identidad, sus normas de convivencia, determinar los roles y forjar una mentalidad ganadora, campeona.

Se jugaron tres partidos amistosos por fechas FIFA frente a México, Paraguay y Perú, luego de la Copa del Mundo, para posiblemente iniciar un nuevo camino rumbo a la Copa América.

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Lo más importante de los partidos amistosos y de una nueva etapa para un cuerpo técnico es observar cómo se comportan los nuevos jugadores al ritmo de la selección, cómo interactúan los antiguos con los nuevos compañeros, cómo se van comprendiendo en el terreno de juego, cómo reaccionan los que eran titulares y ahora serán suplentes… en fin, muchos detalles para observar y tomar decisiones.

Para el cuerpo técnico ya existe una base de jugadores que vienen trabajando hace años y seguramente serán tenidos en cuenta para las competencias oficiales, combinados con aquellos que se sumen a la selección.

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En estos amistosos la idea es poner a los nuevos y observarlos, darles confianza y permitir que se vayan metiendo en lo que quiere el cuerpo técnico.

En estos tres partidos, más allá del resultado —que no es lo más importante, aunque sí debe tenerse presente— no podemos hablar todavía de una selección que juega en equipo, más bien de un grupo de jugadores en observación individual: Kevin Mier, Carlos Gómez, Yaser Asprilla, Andrade, Jhon Solís, entre otros. Faltan algunos por evaluar, pero si se les da continuidad en las convocatorias y en los partidos, serán muy importantes para la competencia oficial, junto con los que se convoquen en la próxima fecha FIFA.

Hay jugadores jóvenes como Samuel Velásquez y Daniel Arcila que marcaron goles para el único triunfo de Colombia en estos partidos amistosos y lo que sigue, para convertirse en permanentes de la selección Colombia. Lentamente, pero con seguridad, pueden conformar un equipo con hambre competitiva hasta conseguir un título. ¡Que se note la camiseta, que se sienta el hambre, que se grite el título!

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