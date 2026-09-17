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Terminó la ilusión de Santa Fe

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Luis Fernando Montoya
Luis Fernando Montoya
16 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
AME7717. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 15/09/2026.- Lucas Piton (d) de Vasco da Gama disputa el balón con Franco Fagúndez de Santa Fe este martes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Santa Fe en el estadio São Januário en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho
AME7717. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 15/09/2026.- Lucas Piton (d) de Vasco da Gama disputa el balón con Franco Fagúndez de Santa Fe este martes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Santa Fe en el estadio São Januário en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho
Foto: EFE - Andre Coelho

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“Lo esencial es invisible a los ojos”: Antoine de Saint-Exupéry

El club capitalino, luego de empatar de local 0-0 frente a su rival brasileño Vasco da Gama, en el partido de visitante y definitivo de la serie perdió 2-0, quedando eliminado de la Copa Sudamericana. Una vez más, el fútbol colombiano se queda sin representación en las fases finales de un torneo internacional.

Quiero compartir nuestra experiencia con el Once Caldas cuando jugamos la Copa Libertadores en el año 2004, enfrentando equipos de alto nivel deportivo y con gran poder económico respecto a nosotros. Hicimos un trabajo coordinado y planeado con todas las áreas del equipo, para que cada una aportara lo mejor en la construcción de un proceso. La técnica, la táctica, lo físico, lo mental, lo administrativo, las comunicaciones, la logística, entre otras, tuvieron su espacio, tiempo e importancia. Construimos un equipo de amigos con capacidad de autocrítica; los jugadores siempre tuvieron hambre competitiva, fortaleciéndose en los partidos decisivos de la competencia.

Independiente Santa Fe venía mostrando juego colectivo, con individualidades en ascenso y un equipo capaz de convertir sus adversidades en oportunidades. Tanto así que vencieron a un grande del continente en su propia casa: River Plate de Argentina.

Sin embargo, en el partido definitivo de visitante frente al conjunto brasileño Vasco da Gama, al equipo capitalino le faltó tomar decisiones adecuadas en el terreno de juego. Hubo poca profundidad en la zona ofensiva, muchas dificultades en defensa, y sus individualidades importantes no estuvieron al nivel mostrado anteriormente. Lo más grave: no tuvieron la capacidad resiliente que había sido uno de sus mayores fuertes.

Quedaron muchas lecciones para analizar, mejorar y superar en las próximas participaciones internacionales. Santa Fe perdió un partido, pero ganó aprendizajes que pueden forjar su futuro internacional. La ilusión terminó, pero la lección apenas comienza.

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