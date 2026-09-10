Un debut arrollador

El equipo colombiano está dirigido por el técnico Carlos Paniagua (“Pututo”), paisa con gran recorrido en el fútbol femenino y con una amplia experticia en mundiales femeninos de diferentes…

El liderazgo inspirador, o la capacidad de inspirar, consiste en animar y guiar a la gente para que realice el trabajo y dé lo mejor de sí misma.

En el Mundial de la categoría Sub-20 femenina que se juega en Polonia, la selección de Colombia inició con un brillante triunfo 3-1 frente a la selección de Costa Rica, para ubicarse en el primer lugar del Grupo E.

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El equipo colombiano está dirigido por el técnico Carlos Paniagua (“Pututo”), paisa con gran recorrido en el fútbol femenino y con una amplia experticia en mundiales femeninos de diferentes categorías; e incluso este es el cuarto Mundial que dirige en esta categoría. Qué importante ver en el cuerpo técnico a varias mujeres en diferentes roles, una muestra de su preparación y aporte al fútbol femenino.



La mejor participación de la Selección fue en el Mundial de Alemania en el año 2010, ocupando el cuarto puesto. Como lo han expresado las jugadoras, lo ideal en este Mundial es traer para Colombia la medalla de oro. Seguramente irán paso a paso para llegar a esta meta.



Es un grupo de jugadoras con experiencia como Luisa Agudelo, Juana Ortegón y Maithé López, acompañadas de otras con menos rodaje, pero con una calidad técnica y táctica muy importante que, juntas y solidarias, harán un buen Mundial.



En esta categoría será crucial el trabajo mental para mantenerlas enfocadas en el torneo: saber manejar tanto el triunfo como la derrota, evitar “triunfalismos” sin haber logrado los objetivos y prepararse para los momentos decisivos de la competencia, algo que nos ha faltado en todas las categorías masculinas y femeninas.



Hay jugadoras que ya actúan en países como España, EE. UU., Canadá y Francia, que aportarán toda su experiencia para sacar adelante a la Selección y lograr el objetivo propuesto.



Vienen dos partidos muy importantes para conseguir resultados que les permitan avanzar: frente a Portugal y frente a las actuales campeonas del mundo, Corea del Norte. Esperamos que el nivel futbolístico mejore desde lo individual y lo colectivo para ir construyendo sus metas. El camino apenas comienza, pero con talento, disciplina y la mente firme, el sueño dorado está al alcance de la mano.

¡Adelante, Colombia!

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