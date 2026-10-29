 

Ángel Barajas, Camilo Vera y la escuela que cambió la historia de la gimnasia colombiana 

Colombia acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su historia en la gimnasia artística. En el Mundial de Róterdam, su selección masculina terminó entre las ocho mejores del planeta, una hazaña que pocos imaginaban hace apenas unos años. Detrás de ese logro están Ángel Barajas y Camilo Vera, dos jóvenes que representan el futuro de un deporte que encontró en Cúcuta una extraordinaria fábrica de campeones. Esta es la historia de una generación que aprendió a desafiar a las potencias del mundo y que ahora sueña con conquistar la gloria olímpica en Los Ángeles 2028.

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