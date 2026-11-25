Tras los resultados de esta jornada, el Real Madrid de José Mourinho se consolidó como líder en solitario de la clasificación. El conjunto merengue goleó 5-1 al PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabéu y…

Este miércoles se completó la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 con la disputa de nueve compromisos. La acción en el máximo certamen continental dejó resultados destacados, movimientos en la tabla de posiciones y protagonismo colombiano, especialmente por cuenta de Luis Javier Suárez y Luis Díaz.

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Así quedó la tabla de la Champions League tras los todos los partidos de la quinta fecha

Tras los resultados de esta jornada, el Real Madrid de José Mourinho se consolidó como líder en solitario de la clasificación. El conjunto merengue goleó 5-1 al PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabéu y mantuvo su paso perfecto en la competición, con 15 puntos de 15 posibles y una diferencia de gol de +10.

Su perseguidor más cercano es París Saint-Germain, vigente bicampeón del certamen, que acumula 13 unidades. Como, Barcelona, Liverpool y Real Betis, todos con 12 puntos, además de Arsenal, con 11, y Manchester City, con 10, completan el grupo de equipos que, por ahora, accederían directamente a los octavos de final.

Resumen de la jornada de este miércoles

Luis Javier Suárez fue uno de los protagonistas del empate 2-2 entre Sporting de Lisboa y Manchester United en territorio portugués. El delantero colombiano, pese a desperdiciar un penalti, firmó un doblete y llegó a seis tantos en la presente edición del certamen continental. Bruno Fernandes marcó las dos anotaciones de los Red Devils.

El regreso de Luis Díaz a las canchas, tras cinco semanas de ausencia por lesión, estuvo opacado por la derrota 2-1 de Bayern Múnich en su visita al Lille. Los bávaros se adelantaron por intermedio de Dayot Upamecano, pero Ayase Ueda y un gol en propia puerta de Aleksandar Pavlović le dieron el triunfo al cuadro francés.

Barcelona cumplió con los pronósticos y se impuso por 4-1 en su visita al Sabah de Azerbaiyán. El inglés Anthony Gordon encaminó la victoria del conjunto azulgrana con un doblete, mientras que Karim Adeyemi y Gabriel Jesus ampliaron la diferencia. Joy-Lance Mickels, quien nació en Alemania pero representa a Ruanda, descontó para el equipo local.

Por su parte, Villarreal sacó adelante su visita al Slavia de Praga y se quedó con los tres puntos gracias a una victoria por la mínima diferencia llevada a cabo en territorio checo. El canadiense Tajon Buchanan, sobre el minuto 62 de compromiso, se encargó de marcar el único tanto de la jornada para el submarino amarillo.

El Inter de Milán hizo respetar su casa y se impuso por 2-0 ante el Stuttgart alemán. El conjunto nerazzurro encontró la manera de desequilibrar el marcador en el complemento, gracias a una anotación del croata Petar Sucic, mientras que el argentino Lautaro Martínez se encargó de sentenciar el compromiso al minuto 74.

Liverpool dio un golpe de autoridad en territorio belga al golear 3-0 al Brujas, resultado que le permitió afianzarse entre los ocho mejores de la clasificación. El delantero sueco Alexander Isak fue determinante con un doblete, mientras que el alemán Florian Wirtz también se reportó con gol en la victoria del conjunto inglés.

En la capital francesa, Roma le arrebató un punto al vigente bicampeón de Europa tras igualar 2-2 con París Saint-Germain. Mario Hermoso adelantó a los italianos, pero Illia Zabarnyi y Ousmane Dembélé le dieron la vuelta al marcador. Finalmente, el neerlandés Donyell Malen rescató la igualdad para el cuadro capitalino.

Fenerbahçe dio un paso adelante en sus aspiraciones de clasificación al imponerse por 1-0 ante Shakhtar Donetsk en condición de visitante. El delantero kosovar Vedat Muriqi fue el encargado de romper la paridad sobre el minuto 56 de juego, con una anotación que le permitió al conjunto turco escalar posiciones.

Atlético de Madrid se reencontró con la victoria en el máximo certamen continental tras derrotar 2-0 al Viking de Noruega. Los colchoneros encaminaron el compromiso antes de la primera media hora de juego, gracias a las anotaciones del noruego Alexander Sørloth y del argentino Julián Álvarez, separadas por apenas cinco minutos.

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Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions Legaue 2026/27:

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