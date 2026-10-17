Barcelona no levanta el pie: golea al Betis y llega a nueve victorias consecutivas

En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el…

A tres días de la visita contra el Paris Saint-Germain y a una semana del Clásico frente al Real Madrid, el Barcelona sufrió pero terminó doblegando al Betis (5-2) este sábado en Sevilla con un golazo inicial del imparable Lamine Yamal. Los azulgranas firmaron su novena victoria en igual número de jornadas de la liga española, once triunfos en total para un equipo que solo ha sabido vencer en este primer tramo de la temporada.

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En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el estadio de La Cartuja gracias a una nueva joya de Lamine Yamal (10′). El prodigio español además fue el autor de la asistencia decisiva en la segunda parte para el brasileño Gabriel Jesus (52′). Rodri (41′), con dos cabezazos, Eric García (63′) y Dani Olmo (81′) sellaron la cuenta para el líder.

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¡AH NO, PERO QUÉ GOLAZO LAMINE!



Espectacular zurdazo del 10 de Barcelona para poner el 1-0 contra Betis en La Cartuja.#LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça pic.twitter.com/uubnwqjz86 — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

El Betis (3º, 19 puntos) igualó el marcador en dos ocasiones por medio del argentino Valentín Gómez (27′, 1-1) y el atacante exazulgrana Abde Ezzalzouli (53′, 3-2), antes de terminar el encuentro con diez debido a que el pivote uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por un cabezazo tras una discusión con Yamal (54′).

El argentino Giovani Lo Celso creyó haber empatado al final de la primera parte con una bonita media volea, pero su gol fue anulado por una mano del delantero risaraldense Juan Camilo "Cucho" Hernández en el origen de la acción (43′). En el equipo andaluz también tuvo acción el volante caldense Nelson Deossa.

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😪 El GOLAZO que le anularon a Gio Lo Celso por mano de Cucho Hernández en el inicio de la jugada pic.twitter.com/L6dglfuGKW — ELNINE (@ElNineES) October 17, 2026

El Barça (1º, 27 puntos) llegará el martes al Parque de los Príncipes como el único equipo de Europa que ha ganado sus once primeros partidos en todas las competiciones. Además, cuenta provisionalmente con nueve unidades de ventaja sobre el Real Madrid (4º, 18 puntos), que recibe el domingo al Sevilla FC (5º, 14 puntos). Es la primera vez en su historia que los azulgranas ganan sus nueve primeros partidos de Liga.

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