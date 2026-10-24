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Bayern Múnich revela nuevos detalles sobre la salud de Vincent Kompany tras su desmayo

El entrenador belga, de 40 años, permanece hospitalizado después de desplomarse durante una práctica del plantel juvenil. Max Eberl confirmó que está estable, pero su recuperación tardará varias semanas.

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Redacción Deportes
MUNICH (Germany), 17/10/2026.- Head coach Vincent Kompany of Munich reacts before the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 17 October 2026. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
El entrenador belga del Bayern Múnich, Vincent Kompany, viene de sufrir un desmayo el pasado viernes. / EFE
Foto: EFE - RONALD WITTEK

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El mundo del fútbol recibió con preocupación la noticia del desvanecimiento de Vincent Kompany, entrenador de 40 años del Bayern Múnich, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital este viernes. Un día después, el club alemán confirmó que el técnico belga permanece estable, aunque necesitará varias semanas para recuperarse.

El incidente ocurrió en las instalaciones deportivas del Bayern, en Múnich, después de que Kompany participara en las actividades habituales del primer equipo. El entrenador venía de sufrir una infección viral que lo había obligado a ausentarse de algunos compromisos durante la semana. Por ahora, los médicos continúan investigando las causas exactas de su descompensación.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, compareció entregó novedades sobre la salud del entrenador. El dirigente aseguró que había conversado tanto con Kompany como con su esposa durante la noche del viernes y confirmó que el exfutbolista belga permanecerá hospitalizado varios días mientras se completan los exámenes médicos.

Eberl explicó que: "Lo más importante es encontrar la causa, que se recupere y pueda hacerlo con tranquilidad, y que no regrese hasta que esté en condiciones de hacerlo. Las pruebas ya han aportado algunos resultados, pero aún hacen falta más para determinar qué le ocurre y cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Está en las mejores manos".

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La descompensación se produjo cuando Kompany se encontraba presenciando el entrenamiento del equipo sub-23, después de terminar sus actividades con la plantilla profesional. El técnico había acudido a observar el trabajo de los jóvenes futbolistas, dirigidos por Dante. Sin embargo, sufrió un desvanecimiento en el campo y la sesión tuvo que interrumpirse.

El episodio también afectó a los integrantes del filial, que presenciaron lo ocurrido a pocos metros. "Los jugadores lo vivieron muy de cerca. Para chicos de 17 y 18 años fue una experiencia difícil. Muchas personas aún no han tenido que enfrentarse a situaciones negativas en la vida. A veces, las cosas suceden de repente. Los chicos se vieron un poco desbordados, y es algo totalmente humano", comentó Eberl.

Por ahora, Bayern no ha establecido una fecha para el regreso de Kompany. Sus funciones serán asumidas por el cuerpo técnico, encabezado por el asistente inglés Aaron Danks, quien dirigirá al equipo desde el banquillo. También participarán René Maric y Floribert N’Galula, colaboradores habituales del entrenador belga, mientras continúa su recuperación.

Eberl dejó claro que la ausencia del entrenador no se resolverá en cuestión de días. "Dispondrá de todo el tiempo que necesite. No vamos a establecer plazos de ningún tipo. Primero tenemos que averiguar qué le ocurre y después valorar con calma cuánto tiempo necesitará para recuperarse. No vamos a hablar de días, sino de semanas. Todos lo tenemos claro".

Como consecuencia de lo ocurrido, Bayern decidió aplazar el compromiso de su filial contra el DJK Vilzing, programado para este sábado 24 de octubre, a las 2:00 p. m. de Alemania, por la Regionalliga Bayern. La decisión se tomó de común acuerdo con el rival y la federación regional. Todavía no existe una nueva fecha para disputarlo.

Mientras tanto, el primer equipo continuará con su calendario. El Bayern lidera la Bundesliga con 14 puntos después de seis jornadas, mientras que en la Champions League ocupa la decimocuarta posición de la fase de liga, con cinco unidades en tres partidos. Su próximo compromiso será este domingo 25 de octubre contra el Friburgo, bajo la dirección provisional de Danks.

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