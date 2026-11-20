La final también permitirá apreciar las transformaciones del principal escenario de la selección de Colombia, sometido durante varios meses a una remodelación. Las obras contemplaron la eliminación de la…

Cada vez falta menos para conocer al campeón de la Copa Sudamericana 2026, el segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol. Los aficionados de Boca Juniors y Atlético Mineiro cuentan las horas para el encuentro de este sábado, cuando ambos equipos disputarán el título en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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La final también permitirá apreciar las transformaciones del principal escenario de la selección de Colombia, sometido durante varios meses a una remodelación. Las obras contemplaron la eliminación de la pista atlética, nuevas graderías, renovación de la silletería y mejoras en la fachada. La capacidad proyectada del Metropolitano pasó de aproximadamente 43.000 a 65.000 espectadores.

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Buena parte de los aficionados colombianos que han expresado sus preferencias en redes sociales parecen inclinarse por Boca Juniors. El conjunto argentino, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llegó a la final después de eliminar a Recoleta de Paraguay y a los brasileños São Paulo y Vasco da Gama. Ahora buscará su tercera Copa Sudamericana, tras las conquistadas en 2004 y 2005.

El equipo xeneize cuenta con dos futbolistas colombianos en su plantilla. Uno es el arquero guajiro Álvaro Montero, integrante de la selección nacional que participó en el Mundial de Norteamérica 2026, aunque sin disputar minutos. El otro es Sebastián Villa, extremo antioqueño que vive su segunda etapa en el equipo de Buenos Aires.

Enfrente estará Atlético Mineiro, que disputará su segunda final consecutiva de Copa Sudamericana después de perder la edición de 2025 frente a Lanús. El conjunto brasileño regresó a la definición tras superar a Red Bull Bragantino y Santos, ambos de su país, antes de eliminar al uruguayo Montevideo City Torque en semifinales. Ahora buscará revancha en Barranquilla.

El conjunto de Belo Horizonte también tendrá representación colombiana con Kevin Castaño y Mateo Cassierra. El mediocampista antioqueño integró la convocatoria nacional para el Mundial de 2026, aunque no disputó minutos, al igual que Montero. Por su parte, el delantero nariñense aparece entre las alternativas ofensivas del equipo, que intentará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana.

El campeón de esta edición también obtendrá un cupo para disputar la Recopa Sudamericana 2027, en la que enfrentará al ganador de la Copa Libertadores 2026. Ese título se definirá el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina protagonizarán la final del principal torneo continental.

Hora y dónde ver en vivo la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Fecha: Sábado 21 de noviembre

Lugar: Metropolitano de Barranquilla, Colombia

Hora: 5:30 p.m.

Canal: DirecTV, ESPN y Disney+

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