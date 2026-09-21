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Cambiar de dueño no basta

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Antonio Casale
Antonio Casale
21 de septiembre de 2026 – 05:00 a. m.
Las mejores imágenes de la presentación de Cuadrado y el triunfo de Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado portando la camiseta número 7 de Millonarios en el estadio El Campín.

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Hay fotografías que dicen más que mil comunicados. La de Hugo Varela el sábado en El Campín, viendo a Millonarios contra Boyacá Chicó y compartiendo espacio con miembros de la actual estructura del club, es una de ellas.

Varela no es un visitante casual del fútbol colombiano. Es uno de los hombres fuertes de Kapital Football Group, el grupo de inversión que lleva meses interesado en Millonarios y cuyo principal referente es el estadounidense Joseph DaGrosa. Ambos trabajaron juntos en el Girondins de Bordeaux y conocen de cerca las operaciones, los negocios y las complejidades de administrar clubes de fútbol.

Hasta ahora no existe un cambio oficial de propietario. Conviene decirlo con claridad. Sin embargo, también parece evidente que el negocio está mucho más avanzado de lo que se reconocía públicamente. Durante semanas se habló de oferta, auditoría, cifras y conversaciones. Ahora, uno de los hombres que eventualmente tendría a su cargo la operación deportiva está en Bogotá, en El Campín, observando al equipo y compartiendo espacio con quienes hoy conducen Millonarios.

No parece una visita protocolaria. Parece una señal, aunque una señal no es un proyecto. Y un proyecto tampoco es un título.

Ahí está el punto que no se puede perder de vista. Un nuevo propietario puede aportar capital, contactos internacionales, conocimiento del mercado y una estructura empresarial distinta. Puede profesionalizar áreas, fortalecer las divisiones menores, mejorar el scouting y abrir nuevas fuentes de ingresos. Todo eso puede ser útil, pero solo tendrá sentido si se refleja en la cancha.

El fútbol no se gana con presentaciones corporativas ni con hojas de cálculo. Millonarios no puede seguir confundiendo estabilidad con progreso, ni convertir cada eliminación en una etapa más de un proceso sin fecha de vencimiento. Clasificar a los cuadrangulares y sostener una nómina competitiva durante algunos meses ya no alcanza.

Millonarios es uno de los grandes del fútbol colombiano. Tiene una hinchada enorme, una marca poderosa y un linaje construido sobre equipos memorables, jugadores decisivos y títulos que elevaron la exigencia. Por eso no puede conformarse con participar: tiene que aspirar a imponerse y a competir de verdad por la gloria continental.

La posible venta debe mirarse con interés, pero sin ingenuidad. DaGrosa y Varela conocen el fútbol de propiedad internacional y saben que administrar un club histórico no es sencillo. Su experiencia en Bordeaux debería servir como advertencia: un proyecto de inversión no garantiza resultados deportivos. Allí las cosas no salieron como esperaban. Aunque nunca fueron socios mayoritarios, no lograron cambiar el rumbo de un club que navegaba hacia el iceberg. Finalmente, se estrelló.

Ese antecedente no invalida una eventual llegada a Millonarios, pero sí obliga a exigir más que discursos. Quienes asuman el control tendrán que demostrar que entienden la dimensión del club, la presión de su hinchada y la exigencia de competir al máximo nivel. Millonarios no puede ser tratado como una simple plataforma de negocios ni como un activo más dentro de un portafolio internacional.

La inversión será bienvenida si significa hacer las cosas mejor. El cambio también viene acompañado de decisiones ambiciosas y una estructura capaz de sostenerlas. Sin embargo, que nadie confunda una escritura con un campeonato, ni una fotografía en El Campín con una revolución deportiva.

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Por Antonio Casale

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