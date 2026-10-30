Carrera Ser Inspiración 2026: fecha, recorrido y cómo inscribirse en el evento de Buga

Las calles de Buga serán escenario de un encuentro que quiere ir más allá de la competencia. Niños, familias, corredores aficionados, atletas élite y…

Entre 3.500 y 4.000 participantes, incluidos más de 250 deportistas paralímpicos, se darán cita el próximo 5 de diciembre en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, para la cuarta edición de la Carrera Atlética Ser Inspiración. El evento tendrá seis distancias y buscará convertir el deporte en un espacio de solidaridad, inclusión y acompañamiento a las comunidades afectadas por el terremoto.

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Las calles de Buga serán escenario de un encuentro que quiere ir más allá de la competencia. Niños, familias, corredores aficionados, atletas élite y personas con discapacidad compartirán una jornada en la que cada participante tendrá su propio recorrido, pero todos harán parte de un mismo propósito: demostrar que la reconstrucción también se construye con oportunidades para todos.

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La organización espera reunir entre 3.500 y 4.000 personas en esta cuarta edición, con una participación superior a los 250 deportistas paralímpicos. La cifra representa un crecimiento frente al año anterior, cuando la carrera congregó aproximadamente a 2.300 personas y más de 150 atletas paralímpicos.

Seis distancias y una apuesta por el deporte incluyente

La Carrera Atlética Ser Inspiración 2026 tendrá recorridos de 0,5, 1,5, 3, 5, 10 y 15 kilómetros, con alternativas para niños, jóvenes y adultos. También contará con categorías para deportistas en silla de ruedas y atletas con prótesis, de manera que la inclusión sea una característica central de la competencia.

Francisco Sanclemente, atleta paralímpico colombiano y director de la carrera, explicó que el propósito es llevar ese mensaje a la práctica, desde la participación hasta la organización del evento.

“Queremos que esta carrera hable de Colombia desde lo que hacemos juntos. La inclusión no puede quedarse en una frase: tiene que verse en quiénes participan, en cómo se organiza el evento y en el lugar que cada persona ocupa. La meta es importante, pero también lo es el camino que compartimos para llegar hasta ella”, afirmó.

La edición de este año está marcada por el terremoto que afectó a Buga. A partir de esa experiencia, la carrera busca transmitir un mensaje de reconstrucción colectiva que trascienda las fronteras del municipio y convoque a los participantes alrededor de la memoria, la solidaridad y el acompañamiento a quienes enfrentan dificultades.

Una medalla que representa a Colombia y a Buga

El mensaje de esta edición también estará presente en los elementos que recibirán y vestirán los participantes. La medalla tendrá la forma del mapa de Colombia, representado como una construcción ladrillo a ladrillo. Además, incorporará la cúpula agrietada de la Basílica de Buga y un girasol, símbolo de esperanza y renacimiento.

Por su parte, la camiseta reunirá elementos relacionados con la historia de la ciudad y un faro que representa la guía, conectados con la idea de que cada persona puede contribuir a construir un país más unido. La propuesta se resume en ocho letras y una palabra que reúne el propósito de la jornada: COLOMBIA.

La solidaridad también tendrá una expresión concreta durante la entrega de kits. Allí, los participantes podrán donar voluntariamente regalos navideños destinados a niños de Buga y de las veredas afectadas por el terremoto. De esta manera, la organización espera que el encuentro deportivo se extienda más allá de la línea de llegada y se convierta en una oportunidad para acompañar a las comunidades.

“Una carrera puede dejar una medalla, una marca personal o el recuerdo de haber llegado a la meta. Nosotros queremos que también deje una pregunta: ¿qué puedo hacer para que más personas tengan un lugar? Si miles salimos a correr con esa idea, el mensaje puede seguir avanzando mucho después de que termine el evento”, agregó Sanclemente.

La cuarta Carrera Atlética Ser Inspiración se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026 en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Su presentación oficial está programada para el 4 de noviembre y las inscripciones ya están disponibles a través de Eventrid.

La expectativa es reunir a miles de personas en una misma línea de partida, con distintas capacidades, edades y objetivos, pero con una idea compartida: hacer del deporte una herramienta para impulsar la inclusión y aportar a la reconstrucción colectiva.

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